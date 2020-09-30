В алтайском селе школьникам платят по 50 тысяч рублей за отличную учебу

Деньги они могут потратить по своему усмотрению. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Да зачем мне эта золотая медаль?» – в алтайском селе Луговое будущие выпускники точно знают ответ на этот вопрос. Если они оканчивают школу «на отлично», то получают в награду 50 тысяч рублей.

Деньги отличникам выдает по собственной инициативе московский меценат Сергей Ромащенко. Когда-то он приезжал в село Луговое на каникулы к своим бабушкам и дедушкам. А потом, повзрослев, решил что-то дать селу, с которым у него связано так много воспоминаний. Вместе с другим меценатом Сергеем Козубенко они построили в центре села храм во имя святителя Николая Чудотворца, затем – амбулаторию, так как старая была в совершенно непригодном состоянии. Ромащенко и Козубенко руководят мясоперерабатывающим предприятием в Москве. И храм, и амбулаторию они построили для села за свой счет. А Ромащенко решил еще и простимулировать школьников на отличную учебу.

Храм, построенный на средства меценатов. Фото: Татьяна Гейнрих

Особо отличившимся ученикам меценаты помогают и дальше.

– Так, к примеру, выпускник нашей школы Сергей Казарин окончил школу с золотой медалью, получил эту стипендию, но, помимо этого, наши меценаты взяли его в Москву под свое крыло. Юноша поступил в Академию ФСБ, там они наблюдают за его обучением. Со мной даже связывался его преподаватель зимой и лично просил, чтобы родителей без проблем доставили к железной дороге (просто тогда были сильные бураны) для получения благодарности за воспитание сына, – рассказала глава Луговского сельсовета Валентина Духнич.

Единоразовой стипендии в 50 тысяч рублей хватит, к примеру, на новый ноутбук для учебы или этой суммой можно оплатить часть учебы в университете. Впрочем, золотой медалист имеет право распорядиться деньгами так, как посчитает нужным. Меценаты его никак не огранивают.

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