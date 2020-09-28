Энергетики в прямом эфире ответят на вопросы о платежах за тепло и горячую воду

29 сентября в 12.00 в официальном аккаунте Сибирской генерирующей компании пройдет прямой эфир. Представители сбытового подразделения обсудят вопросы, связанные с платежами за тепловую энергию и горячую воду: как, где, сколько, зачем платить.

В 12.00 29 сентября в рамках проекта «СГК в онлайн» в своем официальном Инстаграм-аккаунте компании по ссылке https://www.instagram.com/sibgenco.ru пройдет прямой эфир.

На вопросы сибиряков будет отвечать Константин Бородин, руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании. Это подразделение отвечает в СГК за общение с потребителями, клиентские сервисы и сбор платежей.

Константин Бородин ответит на самые частые вопросы жителей, связанные с коммунальными платежами и клиентскими сервисами:

- о суммах в платежках

- о льготах и субсидиях

- о перерасчетах

- о приборах учета

- о прямых договорах

- о сервисах для потребителей

Присоединяйтесь к трансляции, вы сможете задать свои вопросы в комментариях во время прямого эфира.