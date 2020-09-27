Двое потерявшихся туристов три ночи провели в заснеженных горах Алтая

Обнаружить туристов удалось только с воздуха Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели МЧС России провели поисковую операцию в Чарышском районе, где потерялись два туриста. Они три ночи провели в заснеженных горах.

Сообщение о потерявшихся людях поступило в службу спасения Чарышского района накануне утром, 26 сентября. Согласно поступившей информации, один турист – это житель Омска, другой – гость из Казани. Несколько дней назад они и еще двое мужчин вышли на лошадях на озеро Белоголосово с территории села Коргон (Республика Алтай). Уже на обратном пути, 24 сентября, пошел сильный снег и двое отстали в районе горы Подъемная. О случившемся ЧП сообщили вернувшиеся из поездки в Коргон местные жители.

В первые дни поиски велись исключительно силами Чарышского и Усть-Канского отделов полиции, а это всего шесть человек. Им помогали волонтеры на лошадях. Однако результатов не было. Тогда было принято решение обратиться к спасателям.

Началась масштабная спасательная операция, в которой был задействован вертолет МИ-8 «Алтайских авиалиний». Этим утром он вылетел в зону поисков. В составе группы были пятеро спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова. В райцентре Чарышское на борт поднялся проводник. В итоге пропавших мужчин удалось обнаружить с воздуха.

- Спасатели МЧС благополучно подняли найденных на борт вертолета и передали для осмотра медикам. Состояние проведших три ночи в заснеженных горах удовлетворительное. Если смотреть по карте, они примерно 55-60 километров прошли от того места, где был разбит их лагерь, - говорит Евгений Винников, спасатель первого класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова.

В региональном главке МЧС отмечают, что многие туристы-любители предпочитают не регистрироваться перед путешествием и это значительно усложняет работу спасателей, так как нет возможности отслеживать группы, контролировать их передвижение, оперативно реагировать в случае ЧП.