Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 сентября 2020 года: началась вакцинация от ковида

Коронавирус на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае, согласно последним новостям на 26 сентября 2020 года, началась вакцинация от ковида. Первым вакцину поставили главному эпидемиологу региона Ирине Переладовой. По словам женщины, она не заметила никаких побочных действий.

Напомним, первыми вакцину должны получить медики. Тестовую партию привезли 22 сентября - всего 42 дозы. Через две-три недели в край поступит порядка двух тысяч доз вакцины. Тем временем, в крае растет число выявленных заболевших. За минувшие сутки вирус подтвердился у 80 человек. Летальность, по-прежнему, на высоком уровне – скончались еще семь человек. Таким образом, уже погибло 459 жителей региона.

- Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 157 и 63 соответственно, - сообщает оперативный штаб. - На сегодняшний день проходят лечение – 928 человек, из них в госпиталях находятся 922 пациента, амбулаторное лечение получают шесть пациентов.

Всего под меднаблюдением и на самоизоляции сейчас находятся 2728 человек.

А вместе с тем, в крае бушует ОРВИ – за прошлую неделю заболели 25,8 тысячи человек. Цифры кажутся высокими, хотя обычно уровень высокой заболеваемости приходится на ноябрь – декабрь. Возможно, это связано с тем, что из-за пандемии жители стали чаще обращаться к врачам за помощью, ведь коронавирус в легкой форме очень похож на обычную простуду.

В крае собираются дополнительно развернуть места в стационарах для пациентов с вирусными пневмониями и подтвержденным ковидом.