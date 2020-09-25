«Врачи и пациенты на ушах»: в Барнауле закрывают филиал поликлиники №1?

В Минздраве домыслы о закрытии поликлиники опровергли. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Я сегодня была в поликлинике, все в панике» - сообщила в чате ТОС «Нагорный» горожанка Наталья Евдокимова. Речь шла о филиале поликлиники №1 Барнаула на улице Аванесова.

Как же так - загудел в сетях народ, живущий на горе. И тут в чате посыпались вопросы. Как же можно закрыть поликлинику на 18 тысяч человек? А как же старики? Чтобы сдать анализы, теперь придется ехать с двумя пересадками на улицу Анатолия или Интернациональную?

- Надо срочно что-то делать! – призывают одни.

- Кто нас послушает? Наверху все решено. Отопления нет, все в шоке, - обреченно отмечают другие.

- Я сначала услышала эту новость в кабинете УЗИ, потом - у стоматолога, потом - у терапевта, - взволнованно рассказала Наталья Евдокимова «Комсомолке». - Мне сказали, что «узиста» со всем оборудованием переводят в другую поликлинику. Сотрудники так и сказали: все идет к закрытию.

Мы позвонили в Минздрав, где нам все эти домыслы опровергли:

- Филиал на Аванесова закрывать не планируют ни сейчас, ни в дальнейшем, - подчеркнули в пресс-службе Минздрава

- Поликлиника будет работать в прежнем режиме, никаких причин для закрытия филиала нет, - также пояснила главный врач ГП№ 1 Елена Азарова.