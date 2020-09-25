Алтайский Росреестр назвал наиболее привлекательные для сельской ипотеки районы

По уровню сельской ипотеки край занимает третье место по Сибири. Фото: Олег УКЛАДОВ

Спад количеств заявлений в региональном Росреестре с начала этого года составил 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом специалисты сообщили во время пресс-конференции в четверг, 24 сентября.

- При этом подача заявлении в электронной форме сохранилась на прежнем уровне. Большинство из них поступают от нотариусов, застройщиков, банков. Снизилось количество проведенных регистраций сделок, ограничений прав, также идет снижение обращений по долевому имуществу. Вместе с тем фиксируется рост регистраций обращений по льготной и сельской ипотеке, - заместитель руководителя управления Росреестра по краю Елена Бандурова.

На сегодняшний день в крае число проведенных сделок по регистрации льготной ипотеки составило 1650, а по сельской – 356. Кстати, первая сделка по льготной ипотеке в Росси была зарегистрирована именно в Алтайском крае.

По уровню сельской ипотеки край занимает третье место по Сибири. Наиболее привлекательными районами среди заемщиков оказались Первомайский, Благовещенский и Мамонтовский.

Вместе с тем, на рынке недвижимости наблюдается взрыв спроса.

- Мы не видим снижения, о котором заявляет Росреестр. Высокий интерес связан с тем, что за время пандемии были приостановлены показы квартир, прием документов. Сейчас это возобновилось, плюс многие научились показывать объекты онлайн. Спрос идет выше среднего, - рассказала руководитель проекта корпоративного развития ООО «Проспект – Недвижимость» Марина Ракина.

Сейчас в первую очередь спросом пользуются квартиры на первичном рынке. Это связано с возможностью выбора вариантов жилплощади и улучшения жилищных условий.