Сколько заплатят по больничному из-за ковида и как работодателю компенсировать расходы на маски

Круглый стол в Сибирской медиагруппе Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Коронавирус и вынужденная самоизоляция ударили по кошельку как работодателей, так и их сотрудников. Но ситуация не безвыходная, простые граждане и бизнесмены могут получить финансовую поддержу в Фонде социального страхования. О том, сколько денег должны заплатить на больничном, как получить отсрочку на выплату страховых взносов и где проверить правильность начислений обсудили представители фонда 23 сентября на круглом столе в Сибирской медиагруппе.

Оформление больничного из-за поездки за границу и возраста

Фонд социального страхования занимается оплатой больничных, выплатой пособий по беременности и родам, страхованием от несчастных случаев на производстве и обеспечением инвалидов протезами. С началом пандемии региональный фонд ввел электронные листки нетрудоспособности, которые может получить работник на самоизоляции. Оформить все можно дистанционно с минимальным участием заявителей.

Так, одной из причин оформления нетрадиционного больничного стала поездка за границу. Ведь после прибытия из стран со сложной эпидобстановкой жители Алтайского края должны провести две недели на самоизоляции. Также выплаты по листку нетрудоспособности получили работающие граждане старше 65 лет, так как этим лицам в регионе до сих пор не следует покидать свое жилье без острой необходимости.

– Пособия выплачиваются в максимально короткие сроки, буквально в течение двух дней с момента предоставления соответствующих сведений, – заверила Татьяна Петрова, управляющая Алтайским региональным отделением ФСС.

Круглый стол в Сибирской медиагруппе Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Выплаты не ниже МРОТ

Раньше размер оплаты больничного листа зависел от стажа сотрудника. Только в случае если рабочий стаж был восемь и более лет, работник получал 100% от среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет - 80%, а те, у кого меньше пяти лет - лишь 60%.

По новым правилам, с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, пособие должно быть не менее МРОТ за месяц. То есть, если человек просидел на больничном месяц – ему должны выплатить не меньше «минималки», если две недели, то половину от нее.

– Наши выплаты пособий направлены на то, чтобы у людей во время карантинных мероприятий сохранялся определенный доход, – подчеркнула управляющая Алтайским региональным отделением ФСС Татьяна Петрова.

Отсрочка взносов

В связи с пандемией страхователь может оформить отсрочку или рассрочку по уплате взносов «на травматизм». Так, для субъектов малого и среднего бизнеса, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям, отсрочка предоставляется автоматически, не нужно даже подавать заявление.

Таким организациям перенесли сроки уплаты страховых взносов за период март-май 2020 года на 6 месяцев, за период июнь-июль 2020 года – на 4 месяца. А после истечения этих сроков они могут выплачивать эти суммы течение года равными долями. Этими мерами поддержки могут воспользоваться более 8,7 представителей малого и среднего предпринимательства края.

Другие ИП и организации, входящие в перечень наиболее пострадавших, могут оформить отсрочку по заявлению.

Круглый стол в Сибирской медиагруппе Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Можно вернуть деньги за маски

– В 2020 году появилась дополнительная возможность провести профилактику заболевания коронавируса за счет средств фонда. Теперь страхователи могут направлять 20% страховых взносов на приобретение средств индивидуальных защиты: маски, бахилы, перчатки и т.д., – рассказала начальник отдела социальных программ краевого ФСС Ольга Горбунова.

По этой же программе можно закупить оборудование для дезинфекции, бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха и др.

Работодатель сначала сам закупает необходимые средства защиты, а затем через фонд может вернуть средства. Заявление об этом можно подать до 1 октября текущего года.

Приложение «Социальный навигатор»

Каждый человек может сам держать все положенные ему выплаты под контролем в приложении «Социальный навигатор».

– Лично мне самой в приложении удалось выявить недоплату по больничному моему мужу. Ему неправильно рассчитали сумму среднего заработка. Мы заметили в личном кабинете эту ошибку, сообщили работодателю, и он все исправил, – поделилась Лилия Болатаева, консультант-руководитель группы по связям с общественностью ФСС.

Скачать приложение можно пока для андроида, версия для айфонов пока что тестируется.