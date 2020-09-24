Театры Алтайского края из-за пандемии потеряли более 45 млн рублей

С марта по сентябрь театры не работали из-за пандемии Фото: Олег УКЛАДОВ

Театры Алтайского края, которые и так продают билеты не за большие деньги, потеряли из-за коронавируса более 45 миллионов кассовых сборов. Об этом накануне во время онлайн-конференции рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

По ее словам порядка 25% доходов театров составляет выручка, сделанная на продаже билетов. Так как с марта по сентябрь они стояли закрыты, то можно подсчитать, что в совокупности они потеряли более 45 миллионов рублей. Однако при этом есть и некоторые плюсы в сложившейся ситуации: учреждения культуры сэкономили на «коммуналке», а это тоже большие деньги.

- В связи с тем, что учреждения не работали, не «жгли» свет, не принимали зрителей, часть расходов мы не произвели. Поэтому в целом наше финансовое состояние оцениваем, как стабильное. Также в этом году краевой бюджет существенно помог нам в части материально-технической базы и выделил средства на ремонт, приобретение оборудования, – говорит Елена Безрукова.

Что касается артистов и других сотрудников, то они этот тяжелый период провели с поддержкой из бюджета. На выплату зарплаты край выделил почти 30 млн рублей. Так что среднюю заработную плату работники культуры получили, да, без премий, но стабильно.

Кстати, массовых заболеваний среди артистов не было замечено – только единичные случаи. Так что все свободное время, а его было предостаточно, они тратили на подготовку нового материала. Остальные же сотрудники сферы перешли на внутреннюю работу – где-то велся ремонт, а, к примеру, библиотеки и музейщики перешли в фонды и навели порядок там.

Еще одно послабление отрасли – отмена госзадания на 2020 год. Такое распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко.

- Госзадание – это вопрос, который волновал нас и наши учреждения с самого начала. Раньше, если зрителей приходило меньше, то учреждение должно было вернуть соответствующий процент финансирования, но в этом году при выделении средств данный показатель учитываться не будет, – подчеркнула министр.

Говорить о полных залах и сейчас – тоже неправильно, ведь пока действуют ограничения. Так что это решение еще один большой плюс.

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