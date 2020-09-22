Видео: водитель в Камне-на-Оби пытается специально задавить людей на парковке

Они находились в придорожном кафе около села Луговое Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби автомобилист пытался задавить группу мужчин, с которыми у него возник конфликт. Они находились в придорожном кафе около села Луговое и, похоже, что сильно перебрали. А там слово за слово и ссора переросла в драку на парковке.

- Мужчина сел за руль и начал преследовать других с целью сбить их. Он разогнал автомобиль и направил его на убегавшего потерпевшего. В результате наезда мужчина получил перелом бедра, что повлекло тяжкий вред здоровью, - рассказала помощник прокурора региона Мария Антошкина.

После этого водитель уехал в неизвестном направлении, но его быстро вычислили, а следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

- В ходе расследования мужчина пытался утверждать, что наезд совершен случайно. Во время движения автомобиля он якобы пытался таким образом предотвратить конфликт. Но свидетели и записи с камер позволили опровергнуть защитную версию, - говорят в прокуратуре.

Это все произошло в сентябре прошлого года, а на днях состоялся суд, который признал лихача виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспорта на 1,5 года. Также мужчина добровольно выплатил потерпевшему моральный вред в сумме 400 тыс. рублей.