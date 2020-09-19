Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 20 сентября 2020: «Ковид» унес жизни еще шестерых человек

Последние новости на 20 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще шесть человек скончались за минувшие сутки в Алтайском крае – сообщает последние новости о коронавирусе оперативный штаб. Любопытно, что смертность по числу умерших примерно такая же, как в июле, когда выявляли больше 200 зараженных в сутки.

Сейчас уже стабильно несколько недель прирост заболевших состоавляет около 70 человек (68 за минувшие 24 часа). А многие жители вместе с тем жалуются, что у них не берут тесты на коронавирус в связи с отсутствием симптомов.

- На днях заболела, появился кашель и температура. Звоню в поликлинику, меня по телефону опросили – был контакт по ковиду? Нет. Беременная? Нет. Ну, и лечись тогда дома, пей горячий чай, это типичное ОРВИ, - жалуется жительница города Елена, попросив не называть ее фамилии.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 123 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 60 из них. За все время пандемии в регионе скончались 418 человек.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 12 914 человек, в том числе 997 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6 908 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3983 – у больных внебольничной пневмонией, 3737 – у заболевших ОРВИ, в 5194 случаях – бессимптомное течение, - пишет оперштаб.