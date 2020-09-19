73 боевых снаряда нашли на дне высохшего болота под Рубцовском

Найденный снаряды Фото: Предоставлено Росгвардией

Под Рубцовском на дне высохшего болота обнаружили 73 боевых снаряда от 30-миллиметровой пушки. Боеприпасы имели следы сильной коррозии, но, как заключили специалисты, все еще могли быть опасны. Их уничтожили росгвардейцы - добавили тротил и подорвали.

- На место обнаружения были направлены специалисты группы разминирования ОМОН (Барнаул) Управления Росгвардии по Алтайскому краю. Боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне с соблюдением мер безопасности, - сообщает ведомство.

Как снаряды оказались в болоте – большой вопрос, который предстоит выяснить следователям. Не исключено, что они принадлежали одной из воинских частей в округе.

Кстати, на днях взрыв на полигоне в Бийске привлек внимание жителей. Тогда горожане рассказывали, что у них дрожали стекла и «подпрыгнули» дома. Но как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, хлопок связан с запланированной утилизацией продукции ФНПЦ «Алтай».

- Подобные мероприятия на предприятии проводят регулярно, но в этот раз звук взрыва был слышен особенно отчетливо, - пишет «Бийский рабочий».