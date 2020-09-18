Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 сентября 2020: число выздоровевших приближается в 12 тысячам

Число инфицированных скоро достигнет 13 тысяч Фото: pixabay.com

Число выявляемых инфицированных коронавирусом в Алтайском крае остается стабильно высоким. Согласно последней сводке на 19 сентября 2020 года заразились уже 12846 человек.

По данным оперативного штаба региона, за сутки было выявлено 66 новых инфицированных: Барнаул – 41, Заринск – 5, Рубцовск – 4, Славгород – 3, Поспелихинский район – 2, Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Бурлинский, Заринский, Зональный, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Советский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

Данные на 23.00 18 сентября (фото: https://yandex.ru/covid19/)

При этом выписались гораздо меньше – 29 человек. Так что общее число вылеченных уже почти 12 тысяч человек. Продолжают лечение 987 человек и практически все находятся в ковидных госпиталях. Число тяжелых пациентом также остается высоким – 127 человек. 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся больше трех тысяч человек. А проверили на COVID-19 почти 440 тысяч жителей края.

Данные на 23.00 18 сентября (фото: оперштаб АК)

Увы, но и статистика летальных исходов также растет. За сутки скончались шесть пациентов. Половина – непосредственно из-за вируса, остальные по иным причинам. Таким образом, число жертв инфекции составляет уже 412 человек.