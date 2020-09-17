Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 сентября 2020 года: лечение на дому получают всего 2 пациента

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 сентября 2020 года: на амбулаторном лечении осталось лишь двое пациентов, все остальные сейчас лечатся в ковидных госпиталях. Всего в крае осталось 956 человек, еще не вылечившихся от инфекции.

Как сообщили в краевом оперштабе, число зараженных медленно подходит к 13 тысячам – на данный момент выявлено 12780 случаев инфицирования. Большая часть из них, 11418 человек, уже выздоровели.

Специалисты установили, что 995 инфицированных ковидом – дети. Также продолжается работа по установлению источника заражения: 179 случаев – завозные, 6818 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 3883 – по внебольничной пневмонии, 3718 –по ОРВИ. В 5179 случаях у пациентов не наблюдается симптомов коронавируса. В тяжелом состоянии находятся 137 человек, из них 52 на аппарате искусственной вентиляции легких.

Данные на 17 августа 23:00. Скриншот сайта Яндекс. Коронавирус

Кроме того, в крае продолжают регистрировать летальные исходы. В последний раз статистика пополнилась еще на пять смертей, за весь период скончались 406 человек, в том числе 160 человек – из-за инфекции, 242 – по другим причинам. Экспертам предстоит узнать причины смерти еще четырех зараженных.

Под меднаблюдением сейчас находятся 2365 человек. Тестированием охвачено более 434 тысяч человек.