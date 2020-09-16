На Алтае всем миром помогли вернуть девочке забытую в поезде игрушку

Надя исцеловала Клубничку, прижимая к себе, и опять с игрушкой не расстается Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Эта история о том, как теория шести рукопожатий превратилась в чудесную душевную практику.

Пятилетняя Надя Нормайкина из Заринска на днях оставила в электричке любимую игрушку.

- Об этом зайчишке она давно мечтала, увидела однажды на картинке и попросила у Деда Мороза, - рассказывает Вероника, мама девочки. – Мы сделали игрушку на заказ - это ручная работа. Надя называла зайку Клубничкой и не расставалась с игрушкой - и ела с ним, и спала, и на выходных к бабушке в гости тоже с ним поехала…

Когда Вероника с тремя детьми возвращалась домой от бабушки, Надя тоже сидела рядом со своим любимцем у окна электрички.

- В Заринске много народа выходило, я детей торопила, и вдруг уже на перроне, когда двери закрывались, Надя закричала, что зайчик остался в поезде, - рассказывает мама. - Там было столько горя...

По словам Вероники дать объявление о пропаже ей предложила старшая дочь - 7-летняя Злата.

Трогательное сообщение с фотографией девчушки с зайкой разошлось по Whatsapp Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Она сказала, что видела, как в мультике писали объявление и находили забытые вещи. Надя и трехлетний Руслан тоже загомонили про объявление. Я, прислушавшись к детям, дала его, хотя, честно сказать, не верила в успех. Написала так: «Сегодня в 17.30 в электричке на станции Заринская забыли зайца, электричка поехала в Барнаул, столько слез пролито - нет слов. Вдруг… Найдется, будет безмерная благодарность от ребенка».

Трогательное сообщение с фотографией девчушки с зайкой разошлось по Whatsapp, а потом и по местным группам в социальных сетях. И «рукопожатия» сработали.

Денис Захарченко, помощник машиниста электропоезда, в тот же день увидел это объявление в одном из заринских пабликов.

Денис Захарченко узнал, какая бригада едет, и позвонил помощнику машиниста Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я понял, что поезд еще не дошел до Барнаула, узнал, какая бригада едет, и позвонил помощнику машиниста, - рассказывает Денис. - Контролер сказал: «Да, видела зайца». Я попросил коллег забрать игрушку оперативненько и доставить в Депо.

Потеряшка Клубничка в тот вечер остался ночевать в диспетчерской в Барнауле, а утром отправился к своей хозяйке в кабине машиниста электропоезда уже с другой бригадой.

- Сообщение, что зайка нашелся мне поступило еще вечером, - вспоминает Вероника. - Денис нашел меня, несмотря на то, что я и телефон свой не оставляла. Дети просто прыгали от счастья и восторга. Утром мы гурьбой побежали на вокзал. Радости от встречи не было предела. Надя исцеловала Клубничку, прижимая к себе, и опять с игрушкой не расстается.

Такое простое и важное чудо случилось благодаря простому человеческому неравнодушию. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мама выразила благодарность всем работникам РЖД, которые вернули зайца ребенку.

-Такое простое и важное чудо случилось благодаря простому человеческому неравнодушию! - отмечают в Минтрансе Алтайского края.

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