Состязания сильнейших: в Барнауле завершился летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов

В соревнованиях участвовали более 60 человек из 18 городов и 12 регионов России. Фото: Константин Санталов

В Барнауле с 11 по 13 сентября 2020 года проходил летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «Мастерс». В соревнованиях участвовали более 60 человек из 18 городов и 12 регионов России. Одним из партнеров состязаний традиционно выступил «Барнаульский пивоваренный завод».

«Слабые не приехали на этот чемпионат»

Краевая столица принимала участников престижного турнира в девятый раз. В прошлом году в сентябре биатлонисты уже завершали летний сезон, а в этот раз из-за пандемии только открывали. Однако в остальном коронавирус не помешал спортсменам и не остановил желающих посостязаться.

Почетный гражданин Барнаула, председатель союза ветеранов биатлона Алтайского края Сергей Локтев отметил, что оперативно удалось получить разрешения для проведения этих соревнований и утвердить интересную программу, которую по достоинству смогли оценить участники состязаний. В Барнаул прибыли ветераны биатлона из разных субъектов России – от Санкт-Петербурга до Иркутска.

– Слабые не приехали на этот чемпионат. Обычно у нас участвовали человек 85-90, а в этот раз людей чуть меньше, но приехали самые сильнейшие ветераны. Здесь и олимпийский чемпион среди ветеранов, несколько чемпионов мира среди ветеранов и многие другие. Конкуренция достаточно серьезная, поэтому состязания очень зрелищны, – добавил Сергей Локтев.

Сергей Локтев Фото: Константин Санталов

Он отметил, что ветеранское движение биатлонистов задает тон для действующих спортсменов, люди следят за успехами друг друга и обмениваются опытом.

В чем особенности состязаний

Летний биатлон во многом похож на зимний, однако спортсмены используют не лыжи, а лыжероллеры. К тому же этот вид спорта более травмоопасен. Соревнования проводились по четырем возрастным группам, возраст самого опытного биатлониста превышал 60 лет.

Летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов в Барнауле Фото: Константин Санталов

В первый день состязаний, 11 сентября, прошла большая индивидуальная гонка. Во второй день ветераны состязались в спринтерской гонке. Пожалуй, самая зрелищная часть соревнований – командная гонка – состоялась 13 сентября. Оно имела свои особенности.

– В командной гонке мы несколько отошли от ее классического проведения, где на огневом рубеже находятся два спортсмена, которые стреляют одновременно и соответственно в зоне ожидания также остаются два. С учетом ветеранского возраста спортсменов внесли изменения. У возрастных участников нагрузка была меньше, а у молодых – больше. Таким образом, самый опытный спортсмен проходил один круг, а самый молодой – семь, – рассказал Андрей Угаров, представитель оргкомитета чемпионата России по биатлону среди ветеранов.

Андрей Угаров Фото: Константин Санталов

Итоги командной гонки

В гонке участвовали одиннадцать команд. Первое место заняли барнаульцы, участники команды «Алтай-1» (Сергей Локтев, Вячеслав Сергеев, Сергей Рыбин, Иван Лыжин). Они прошли трассу чуть более чем за 28 минут и 17 секунд.

На втором месте – представители команды «Алтай-Татарстан» (Александр Костюченко, Олег Плотников, Андрей Устинов, Павел Вопилов), общее время которых – 30 минут и 45 секунд.

Бронзовые призеры эстафеты – участники команды “Томск-Новосибирск”: (Сергей Красный, Александр Шапров, Александр Пузырев, Алексей Тимошин) справились за 30 минут и 48 секунд.

Иван Лыжин, участник команды “Алтай – 1” отметил, что спортсмены сделали многое для победы.

Иван Лыжин Фото: Константин Санталов

– Эстафета не давалась нам долгое время. Это стимулировало приложить как можно больше усилий на тренировках и состязаниях. Своим примером к еще большей активности нас сподвиг капитан – Сергей Александрович Локтев. Большое спасибо всем участникам нашей команды и организаторам, – сказал Иван Лыжин.

Главное – что все довольны

Андрей Угаров добавил, что соревнования прошли на высоком уровне, не было никаких нестандартных ситуаций

– Никто из спортсменов не получил травм, не было инцидентов на огневом рубеже. Самое главное, что участники довольны. Раз это так, значит, все удалось, – резюмировал представитель оргкомитета чемпионата России по биатлону среди ветеранов.

Отметим, что награды и ценные призы получили участники, занявшие призовые места в каждой из возрастных групп.

Летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов в Барнауле Фото: Константин Санталов

Летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов в Барнауле Фото: Константин Санталов

Летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов в Барнауле Фото: Константин Санталов

Летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов в Барнауле Фото: Константин Санталов

Летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов в Барнауле Фото: Константин Санталов

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