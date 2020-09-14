Турнир по дзюдо «Триумф Energy» прошел в Барнауле

Соревнования по дзюдо прошли в минувшие выходные в "Титов-Арене" Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В минувшие выходные в Барнауле с размахом прошел финал Сибирского дивизиона Детской лиги дзюдо «Триумф Energy».

Турнир должен был состояться еще в мае, но из-за пандемии был перенесен на более поздний срок. Так получилось, что первая возможность провести соревнования появилась только сейчас. Поэтому организаторы решили не откладывать, ведь никто не знает, когда ограничения будут сняты полностью.

В эти дни краевую столицу посетили представители Республики Алтай, Красноярского края, а также Омской и Новосибирской областей, сообщает ИА «Толк». Турнир проходил в стенах «Титов-Арены». В первый соревновательный день состоялись схватки третьего этапа, а в воскресенье – финал Сибирского дивизиона Детской лиги дзюдо «Триумф Energy».

В главный финал смогли пробиться наши ребята из краевой спортшколы олимпийского резерва, а также представители новосибирского физкультурно-спортивного центра «Лидер». Победителя должны были определить по итогам девяти схваток. Сначала барнаульцы повели с общим счетом и 4:2 и до первого места им оставалась всего лишь одна победа, но новосибирцы смогли собраться.

Следующий шаг – поездка новосибирцев и барнаульцев в Сочи, где пройдут соревнования местной спортшколы по дзюдо. Также участниками станут представители Урала.

По словам президента алтайской краевой федерации дзюдо Ивана Нифонтова, в следующем году Детская лига дзюдо «Триумф Energy» должна выйти на всероссийский уровень, при этом отбор в регионах начнется уже зимой.

- Даже коронавирус не помешал нам. Мы постарались сделать так, чтобы детям и их родителям запомнились не только эти соревнования, но и те элементы шоу, которые здесь были представлены, - говорит Олимпийский призер.