Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 сентября 2020 года: выявлено почти 12,5 тысячи зараженных

В крае продолжают ежедневно регистрировать от 60 до 65 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 сентября 2020 года: общее число зараженных приблизилось к 12,5 тысячи. В настоящее время в крае продолжают ежедневно регистрировать от 60 до 65 новых случаев инфицирования.

Если быть точнее, что всего в регионе подтверждено 12466 случаев заражения ковидом. При этом 11204 пациентов уже излечились от инфекции. Лечение продолжают всего 876 больных, 115 из них находятся в тяжелом состоянии.

Из общего числа зараженных 990 – несовершеннолетние. Специалисты также продолжают определять источник инфицирования: так, 179 случаев – завозные, 6609 – по контакту с ранее заболевшими, 3675 – по пневмонии, 3677 – по ОРВИ. Наконец, более чем 5 тысяч человек переносят инфекцию бессимптомно.

Данные на 23:00 12 сентября. Скриншот сайта Яндекс.Коронавирус

Также в крае продолжают регистрировать летальные исходы. По последним данным скончались еще четыре пациента с коронавирусом: двое из них конкретно из-за тяжелого течения заболевания, и еще двое – по иным причинам. За весь период пандемии на Алтае скончались 386 человек.

На обязательной самоизоляции сейчас находятся 2358 человек. В крае проведено 419957 обследования на коронавирус.