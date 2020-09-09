09.09.2020: Идеальный день, чтобы стать счастливым

Изворотливость сегодня может сыграть дурную шутку с человеком. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

9 сентября – особенный день, который идеально подходит для того, чтобы определить свои внутренние границы.

- Сегодняшний день – это четыре ноля и всего лишь две цифры в матрице. Четверка (2+2) – это общественность, правопорядок, ограничения, а 9 – это мудрость и знание. День очень хорошо показывает человеку уровень его границ, - говорит барнаульский нумеролог Вячеслав Класин.

Сегодня нужно быть особенно аккуратным с границами других людей, а если кто-то вдруг вторгнется в ваше пространство, то ему может и «прилететь» за несоблюдение дистанции.

- Сегодняшний день будет направлять человека с точки зрения действия. День для того, чтобы делать, делать и еще раз делать, а не думать, - говорит нумеролог.

По его словам, «4» - сильная цифра, которая поможет найти свою уникальность и индивидуальность. Так что, сегодняшний день отлично подходит для того, чтобы стать чуточку счастливее.

- Часто люди не доходят до своих границ, живут в маленьком мирке. Сегодня вы как раз можете ощутить, где ваш предел или, наоборот, понять, что вы можете гораздо больше, чем думали раньше. Но сегодня может также проявиться внутренняя детскость, несерьезное отношение к важным вещам, и это в итоге может аукнуться. Конечно, нужно баловать своего внутреннего ребенка, но это не всегда хорошо – важно ведь и делать что-то, чтобы его подрастить, - считает Класин.

Другая цифра дня – 9 – означает хитрость. Но изворотливость сегодня может сыграть дурную шутку с человеком. Потому что люди, склонные к хитрости, часто пытаются быть хорошими для всех – это может привести к несоответствию проявлений внутреннего и внешнего и, соответственно, внутреннем конфликту.

- Если говорить в целом про месяц, 9 - это мудрость и видение. Девятый месяц помогает подвести предварительный итог года и спланировать оставшиеся три месяца. 2020 – очень важный год. Мы должны успеть спланировать нашу жизнь до конца 2029 года, потому что нулевой год – это начало десятилетнего цикла. Это фундамент под будущий десятиэтажный дом. В 21 году надо будет уже строить первый этаж, - говорит нумеролог.