«К черту! Любовь!» На выставке барнаульских художниц витают Эрос и Купидон

В головокружительном вихре на полотнах кружатся магически танцовщицы и загадочные феи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день осени в галерее «Турина гора» пошалили несколько барнаульских художниц. Отправив будничную тоску и неприятности к черту, красивые ведьмочки с куражом булгаковской Маргариты устроили красочный шабаш в честь любви.

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

И это - что-то! В головокружительном вихре на полотнах кружатся магически танцовщицы и загадочные феи, красотки с бронзовым загаром и бледные нежные нимфы, извивающиеся в искушениях блудницы и прячущиеся за змеиной шкурой скромницы. Одни колдовские женщины слетают с картин и падают, как спелые яблоки, другие прячут свои чары за полями роскошных шляп, кто-то, обнажаясь, распустил волосы и грешные мысли…

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще там много красного цвета. Пылают сари и обтягивающее платье, и японский зонтик, и манящее женское тело, похожее одновременно и на королеву-гитару и на чувственные губы…

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Интересно, что и среди гостей-мужчин (это видно на снимках нашего фотокорреспондента ) на открытии многие были в красном - цвете страсти. И мужские головы кружились от аромата изысканных духов, от искр-чертовщинок, летящих от пленительных женщин. И от тех, что были рядом во плоти в красивых нарядах, и тех, что слетали с картин.

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Художницы (Дарья и Екатерина Демкины, Юлия Кикоть и Елена Шарова, Лика и Ева Добровольские и Ксения Лупачева) на этой выставке дали и жару, и ветра. В упоительном вихре порхают жар-птицы, рядом в восторге витают Эрос и Купидон. И летят стрелы, которые могут попасть и в вас. Сами художницы уверяют, что их картины - магические обереги. И стоить только попасть в это пространство, как непременно повезет в любви.

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ

В галерее «Турина гора» открылась выставка «К черту! Любовь!» Фото: Олег УКЛАДОВ