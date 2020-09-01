В Барнауле малоимущая семья нуждается в инвалидной коляске для ребенка

Богдан Стойка. Из личного архива семьи

– Богдан очень любит ходить на прогулки, наблюдать за трамвайчиками и общаться с другими детьми, – рассказывает житель Барнаула Василий Стойка.

Его сыну Богдану в августе исполнилось пять лет, но, к сожалению, в своем возрасте он не может самостоятельно гулять играть с детьми, как все обычные дети, из-за тяжелой формы ДЦП. Он не умеет разговаривать и не может ходить без поддержки. Часто Богдан попадал в реанимацию, так как после каждого эпилептического приступа он переставал самостоятельно дышать. В январе 2020 года ему установили трахеостому, проще говоря, трубку для дыхания.

Чтобы облегчить ребенку жизнь, родители Богдана открыли сбор средств на инвалидную коляску. Первую они брали самую дешевую – за 36 тысяч. На другую у семьи не было средств. Ведь мама Олеся не работает, чтобы ухаживать за сыном. А Василий после серьезной операции на легких временно нетрудоспособен, он не ходит на работу уже с марта. Страховой фонд вернул родителям за коляску только 14 тысяч.

– Ни разу нам не давали инвалидную коляску бесплатно. Сейчас подали заявку на простую домашнюю коляску, но сказали что в данный момент их нет. А у нас на старой уже один раз отломилось колесо, она максимум месяца два еще протянет, – говорит Василий Стойка.

Сейчас родители хотят приобрести для мальчика коляску для детей с ДЦП Akces-med ГИППО. В кресле можно устанавливать разные углы наклона сидения и спинки, у него хорошая боковая фиксация, есть возможность регулировать высоту подголовника и подставки для ног. Такая коляска поможет жить как Богдану, так и его родителям.

Сумма сбора – 65 тысяч рублей

Реквизиты для перевода

Сбербанк России

4276020051502612

Карта зарегистрирована на отца

Отец Стойка Василий Васильевич

89132795951

Мама Стойка Олеся Валеривна

89132795755

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