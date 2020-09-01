В Барнауле малоимущая семья нуждается в инвалидной коляске для ребенка

Богдан Стойка. Из личного архива семьи
– Богдан очень любит ходить на прогулки, наблюдать за трамвайчиками и общаться с другими детьми, – рассказывает житель Барнаула Василий Стойка.
Его сыну Богдану в августе исполнилось пять лет, но, к сожалению, в своем возрасте он не может самостоятельно гулять играть с детьми, как все обычные дети, из-за тяжелой формы ДЦП. Он не умеет разговаривать и не может ходить без поддержки. Часто Богдан попадал в реанимацию, так как после каждого эпилептического приступа он переставал самостоятельно дышать. В январе 2020 года ему установили трахеостому, проще говоря, трубку для дыхания.
Чтобы облегчить ребенку жизнь, родители Богдана открыли сбор средств на инвалидную коляску. Первую они брали самую дешевую – за 36 тысяч. На другую у семьи не было средств. Ведь мама Олеся не работает, чтобы ухаживать за сыном. А Василий после серьезной операции на легких временно нетрудоспособен, он не ходит на работу уже с марта. Страховой фонд вернул родителям за коляску только 14 тысяч.
– Ни разу нам не давали инвалидную коляску бесплатно. Сейчас подали заявку на простую домашнюю коляску, но сказали что в данный момент их нет. А у нас на старой уже один раз отломилось колесо, она максимум месяца два еще протянет, – говорит Василий Стойка.
Сейчас родители хотят приобрести для мальчика коляску для детей с ДЦП Akces-med ГИППО. В кресле можно устанавливать разные углы наклона сидения и спинки, у него хорошая боковая фиксация, есть возможность регулировать высоту подголовника и подставки для ног. Такая коляска поможет жить как Богдану, так и его родителям.
Сумма сбора – 65 тысяч рублей
Реквизиты для перевода
Сбербанк России
4276020051502612
Карта зарегистрирована на отца
Отец Стойка Василий Васильевич
89132795951
Мама Стойка Олеся Валеривна
89132795755
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