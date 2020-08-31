«Если я кого-то обидел – прошу прощения»: откровения алтайского предпринимателя

Сергей Барканов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульский бизнесмен Сергей Барканов по образованию – дирижёр народного хора. Играет на фортепьяно, балалайке и других инструментах. По молодости, отработав несколько лет в творческой сфере (ансамбле народной музыки, оркестре, звукорежиссером и руководителем ВИА в Домах Культуры), понял - с песней и музыкой по жизни идти, конечно, хорошо, душевно, но уж больно голодно. Поэтому Сергей решил сменить сферу деятельности – нужно было кормить семью.

- Я давно убедился: всё, что делается – делается к лучшему. На днях встретил одного из преподавателей, очень грамотного, талантливого концертмейстера - сидит, играет на баяне возле торгового центра. Зарплата у него – 12 тысяч рублей. Сейчас, в век цифровизации даже на свадьбах подработать стало сложно – баянисты уже не в тренде. В этой сфере нет денег, только если ты не выйдешь на федеральный уровень, либо построишь карьеру и защитишь докторскую диссертацию... - говорит Сергей.

Сменил балалайку на торговлю

Не оставив творчество, Сергей устроился торговым представителем в одну из крупнейших компаний в Алтайском крае и какое то время совмещал два направления своей деятельности. А иногда даже проводил свадьбы и банкеты. Позднее стал торговать не только по городу Барнаулу, но и по всему краю и соседним регионам. Жизнь превратилась в сплошные командировки с графиком 7 на 24. Отдыхать было некогда. В итоге Сергей добился того, что стал лучшим в профессии, показав самые высокие результаты по продажам на предприятии. И уже находился в предвкушении солидной зарплаты. Однако тут жизнь дала первый «щелчок» по носу…

Производство снеков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мой работодатель заявил: «Я не готов платить тебе такую сумму, лучше возьму троих на твое место». И выдал лишь половину заработанного. Я уволился. Эта ситуация подтолкнула меня к открытию в 2005 году собственного бизнеса. Терять мне особо было нечего, взял кредит на автомобиль и, имея 10 тысяч рублей, стал поставлять в магазины игрушки с конфетами – пока работал торговым представителем, наработал хорошие связи. Дело пошло и довольно успешно, мы начали неплохо набирать обороты, - рассказывает бизнесмен. - Через 3 года ситуация поменялась очень сильно - я увидел новую нишу на рынке пивных закусок - это всем известные фасованные рыбные снеки и кальмары, только мы их стали продавать в весовом формате и напрямую с заводов - производителей. Это стало первым крупным успехом и позволило захватить рынок края и Сибири.

Подстава подстав

В 2010 году случилась еще одна крупная подстава:

- Партнер кинул меня - производственная линия по производству орехов с разными вкусами, которое я покупал за свои деньги, перешло в его собственность. Это был очередной урок жизни.

Какого-то четкого плана, что делать дальше, не было. А вот желание вернуть под себя рынок – огромное.

10 млн убытков

В какой-то момент Сергей сконцентрировался на поставке конфет из Казахстана – к тому времени у него были заключены крупные контракты с местными кондитерскими фабриками. Бизнесмен завозил сладости, которые закупал с учетом оплат всех таможенных и налоговых платежей. И тут очередной удар по бизнесу – создание таможенного союза.

- Это была, пожалуй, самая большая подножка в жизни. У меня на складах оставались более 100 тонн конфет, закупленных по ценам с учетом растаможки и НДС. А тут вдруг с созданием Таможенного Союза всё это отменяется, и мы в один момент стали просто неконкурентными – наши клиенты, партнеры стали закупать продукцию сами, по стоимости почти вполовину меньше, чем могли предложить мы, - вспоминает Барканов.

В итоге - десятки тонн конфет были вывезены на свалку. Сладости даже не разрешили отдать в детские дома, так как до конца срока их годности оставалось меньше месяца… Убытки составили более 10 млн рублей.

Коллектив предприятия Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Не было бы счастья, да несчастье помогло

- Примерно в этот же момент мои клиенты в Бийске предложили выкупить их производство по изготовлению сухариков, орешек, семечек и т.д. Так, в 2011 году у меня появилось свое личное производство и зарегистрированный бренд – «Андреич», «Алтайские гренки», а позднее и «Барканофф». Это название я придумал еще в школе, и вот выдался случай воплотить в жизнь, - рассказывает Сергей. – С тех пор мы развиваемся ещё и как производители. Хотя те убытки и потери до сих пор ощущаются. Начали выпускать гренки, орешки, сухарики и т.д.

Госпомощь

Все сложившиеся непростые обстоятельства заставили бизнесмена в свое время обратиться в центр «Мой бизнес».

- Я стал искать возможности, как с помощью государства поддержать свое предприятие – в конце концов, мы платим налоги, хотелось бы, чтобы и нам хоть как-то помогли, - говорит бизнесмен. - Самыми эффективными мерами оказались поездки на различные выставки как по стране, так и ближнему зарубежью. Это очень весомая поддержка. Только представьте, аренда площади на выставке в Москве обходится примерно в 300 тысяч рублей… Благодаря участию в этих выставках, нам удалось выйти на разные регионы России и Казахстан. Это, соответственно, привлекло нам новых клиентов!

Пандемия

Пандемия очень сильно подкосила работу компании «Барканофф». Из-за вируса ключевые клиенты – кафе и бары не работали, сбыт очень сильно упал.

- Пандемия для нас сыграла злую шутку. Развитие встало. Март и апрель мы провалили продажи, несли убытки в сотни тысяч рублей в месяц. А почти все федеральные торговые сети до сих пор на удаленке работают и новый ассортимент не вводят! И только сейчас начинаем понемногу вновь раскачиваться, - говорит Сергей Барканов.

На вопрос о том, реально ли сейчас наверстать упущенную прибыль, предприниматель отвечает так:

- Уже нет. 70% нашего ассортимента имеет ярко выраженную сезонность. А у нас турсезон был запущен во второй половине лета… Сейчас мы просто пытаемся выжить, минимизировать убытки. До сих пор работаем в минус.

Производство снеков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Уроки жизни

Есть поговорка: «Ничего личного. Просто бизнес». Будучи несколько раз обманутым работодателем, партнером, Сергей извлекал из происходящего урок за уроком. На вопрос о том, приходилось ли самому обижать своих сотрудников, Барканов прямолинейно ответил:

- Признаюсь честно, бывало. Обиженные на меня есть – к сожалению или к счастью. Причем по той же самой причине, что и меня – иногда казалось, что человек зарабатывает больше, чем организация. Но я стараюсь учиться на ошибках, надеюсь, что сейчас такого уже нет. Если кого-то обидел – прошу прощения!!! Именно в дружном, сплоченном коллективе самая сильная сторона нашей компании! И если бы не это - нам было бы невозможно выжить в этом бизнесе! Многие мои коллеги работают со мной более 10 лет! Спасибо всем нашим сотрудникам, что часть этого пути мы прошли вместе с Вами! В сентябре 2020 года нашему предприятию исполняется 15 лет - с днем рождения всех нас!!!

#малыйбизнесвлицах