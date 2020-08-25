«Просто я идиот»: российский блогер потратил 700 тыс. рублей и 4 года жизни на гигантский фонтан из «Кока-колы»

Чтобы получился фонтан, в колу добавили уксус и соду

Блогер из Рубцовска, ныне живущий в Новосибирске, за несколько дней стал мировой знаменитостью. Все потому, что он решился повторить знаменитый эксперимент с «Колой», только использовал не одну бутылку, а десять тонн напитка.

Самый большой фонтан

- В общей сложности я потрачу на съемку видеоролика более 700 тысяч рублей, - говорит автор эксперимента Максим Монахов. – Вы только вдумайтесь, во столько мне сегодня обошлись ваши лайки и ваша подписка! По-моему это выглядит как аргумент! Сегодня это должны сделать все. Как-никак, это легендарный ролик, история которого началась более четырех лет назад.

Уже несколько лет в интернете гуляют ролики, как безбашенные энтузиасты закидывают в бутылки «Колы» мятные конфеты, а на выходе получают фонтан. Максим вместе со своей командой решил повторить эксперимент, только куда в более огромных масштабах.

- Это самый большой фонтан «Кока-колы» в мире. 100%! – заявляет парень. – А вот вам чек, чтобы вы не говорили, что меня спонсирует фирма. Нет! Просто я идиот, который тратит такие деньги на такие бесполезные эксперименты. По несколько раз…

Кстати, непосредственно сама газировка ему обошлась в 446 тысяч рублей. А все остальное было потрачено на арену оборудования, транспорта, закупку других ингредиентов и т.д. К примеру, мятные конфеты Монахов решил заменить, так как по стоимости они выходят чуть ли не дороже самой колы. Он взял обычную соду. Часть денег потратили на уксус.

Тару для фонтана взяли в металлоломе, так как пластиковая бочка показалась им слишком хлипкой (на случай если произойдет серьезный взрыв).

Автор эксперимента Максим Монахов

- Как вы поняли, бочка, которую мы выбрали, была не в самом лучшем состоянии. Поэтому ближайшие пару дней ушли на то, чтобы привести ее в хороший вид. Необходимо было очистить ее от мусора, выпрямить до ужаса искривленные стенки, залатать все ненужные дыры и, в конце концов, отполировать ее так, чтобы не было ржавчины. В общей сложности, процесс реставрации занял у нас порядка двух дней. Честно сказать, это очень долго, - признается блогер.

Кстати, для Максима это не первый подобный эксперимент. Ранее он также пытался устроить фонтан из «Колы», правда, тогда была всего тысяча литров, а бочка, которую использовали, почти в два раза меньше нынешней. В этот раз в нее решили засыпать соду.

Еще пару дней команда потратила на то, чтобы подготовить бочки поменьше. Сначала планировалось в них заливать напиток, а потом переливать в большой резервуар.

Эксперимент под угрозой

Для того, чтобы перевезти весь реквизит, ребятам пришлось нанять пять фургонов, а для того, чтобы перенести – несколько дополнительных грузчиков. Это позволило значительно сократить время до эксперимента, ведь часть команды уже отправилась в чистое поле устанавливать бочку.

Заливали колу в большую бочку с помощью небольших

Еще два самогруза пришлось арендовать для того, чтобы из маленьких бочек перелить «Колу» в большую. После того, как ее полностью наполнили, началась установка резервуара с содой. Тут внезапно возникли проблемы: тросы, которые держали поддон, стали растягиваться, а сода, соответственно, высыпаться на землю.

- В этот момент мы подумали, что все, никакого эксперимента сегодня не будет и, скорее всего, в этом году вообще, - говорит Максим. – Ведь даже если мы сейчас начнем что-то исправлять, предпринимать какие-то действия, то мы потратим очень много времени. Все это время кола будет выветриваться и из-за этого эксперимент просто не получится. Но мы решили не сдаваться.

Не все шло по плану: в самом конце одна из конструкций начала разваливаться

За полчаса ребята нашли новый трос и со второго раза все получилось! Конечно, к тому моменту была опаска, что «Кола» уже полностью выветрилась, и фонтан не «заработает». Максим признается, что непосредственно перед тем, как перерезать веревку, которая держит поддон с содой, было страшно. Но все получилось.

- Это так страшно и так круто! – кричат на эмоциях парни.

- Это был исторический видеоролик, - говорит в конце Максим.

За несколько дней его посмотрели уже больше семи миллионов человек. О блогере написали многие российские и даже западные СМИ.