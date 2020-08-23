Байкер попал в реанимацию после ДТП на алтайской трассе

Фото с места ДТП Фото: со страницы vk.com/incident_22

В результате столкновения с легковым автомобилем на алтайской трассе, мотоциклист попал в реанимацию. Авария произошла 21 августа около 9.30 между Калманкой и Новороманово, пишет «Инцидент Барнаул».

Сейчас близкие пострадавшего ищут свидетелей, который помогли оказать ему первую помощь.

- Столкновение произошло между мотоциклом и автомобилем Тойота Витц. По словам участницы нашего сообщества Кристины, женщина на Витце выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу мотоциклу. С места ДТП пострадавшего увезли в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кристина просит откликнуться парней, которые первыми пришли на помощь мотоциклисту, помогли ему и оповестили родных, - сообщает паблик.

Как пишет один из знакомых пострадавшего, женщина выехала со второстепенной дороги.

- Он объехать пытался, и она ещё левее приняла, удар в левую сторону пришёлся. Мы просто ищем парней которые скорую вызвали и поблагодарить хотим, и поинтересоваться деталями аварии, - пишет Сергей Терехов.