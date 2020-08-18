Суд отменен: дело о несанкционированном шествии на день ВМФ передали в прокуратуру

Дмитрия Мельника выставили организатором шествия Фото: Анна Перевощикова

На прошлой неделе в Алтайском крае разразился скандал: в отношении главы алтайских морпехов составили протокол за шествие в День военно-морского флота. Дмитрия Мельника выставили организатором, хотя на праздник он, как и другие морпехи, пришел самостоятельно, никого не зазывая. Тем не менее, теперь ему грозит наказание – штраф, принудительные работы или 15 суток. Сегодня, 18 августа, в Октябрьском районном суде Барнаула должно было пройти заседание по делу майора.

В назначенный час у здания суда собрались неравнодушные к судьбе уважаемого военнослужащего. Все они должны были выступить в качестве свидетелей, ходатайство со списком фамилий ранее подал адвокат Дмитрия Мельника. Всего на площади собралось около 30 человек: кто в тельняшке, кто в полном военном обмундировании, да и сам майор пришел при параде.

Сегодня, 18 августа, в Октябрьском районном суде Барнаула должно было пройти заседание Фото: Анна Перевощикова

Одним из тех, кто пришел в поддержку Дмитрия Мельника, стал ветеран боевых действий, служивший на атомной подводной лодке, Олег Золоторев. Как и другие, он возмущен ситуацией.

- Такое судилище устроили. День ВМФ - это святой праздник. Кто не бывал на службе - не поймет. Праздник не был организованным - люди пришли к мемориальному камню в парке «Изумрудный» добровольно, ведь это традиция! И это настоящая дикость, что майора привлекли. Жена моя даже заплакала, когда узнала. Просто получается, что на Дне ВДВ были и губернатор, и другие представители власти, и народу собралось немало - это только говорят про 30 человек, на деле гораздо больше. Но там никого не привлекли. А здесь даже грамоты не вручали – пришли, возложили цветы и разошлись спокойно, - на эмоциях рассказал «Комсомолке» Олег Золоторев.

Поддержать Дмитрия Мельника пришла и его жена. Многие спрашивали майора про настроение, тот ободряюще отвечал: «Боевое». Когда настало время заходить в здание суда, адвокат вдруг объявил об отмене заседания – эту новость узнали буквально за минуту до того, как оно должно было начаться. Многие с облегчением вздохнули. В толпе послышались реплики о том, что обращения к властям дало результаты…

Дмитрий Мельник и все, кто пришел его поддержать Фото: Анна Перевощикова

- Конечно, есть и волнение, и недосыпание. Когда были в Октябрьском отделе полиции с адвокатом, там дело уже было заведено - около 20 страниц на пустом месте. Сегодня меня пришли поддержать многие - это говорит о нашей сплоченности. И, кстати, спасибо властям за урок, потому что теперь мы будем более организованными, более дисциплинированными, - отметил Дмитрий Сергеевич.

По мнению адвоката Мельника, его подопечного выставили виноватым, так как именно он обращался в органы власти за разрешением провести праздник.

- Мой подзащитный так поясняет ситуацию: он обратился в администрацию города и полицию с уведомлением о проведении мероприятий, ему ответили, что провести их невозможно в виду пандемии. Тогда организация «Тайфун» под руководством Дмитрия Сергеевича решила не проводить праздничные мероприятия, но получилось, что каждый решил прийти, - отметил адвокат.

Также правозащитник упомянул, что в рамках своих полномочий он пообщался более чем с сотней участников. Все говорят одно: пришел сам, не договариваясь ни с кем, и ведь никто «не может лишить человека права прийти туда, куда он хочет по зову сердца». Тем не менее Дмитрию Мельнику вменяют статью за «организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» - якобы во время шествия моряки мешали пешеходам на улице Профинтерна. Однако в материалах дела нет ни одного свидетеля, который заявил бы об этом самом нарушении.

- Принятие решения по данному делу – прерогатива суда, сейчас прокуратура проверяет законность составления протокола об административной ответственности. После проверки она даст указание правоохранителям, передавать ли материалы в суд, - подытожил правозащитник.

Уже завтра глава алтайских морпехов улетает в военный санаторий в Подмосковье поправлять свое здоровье. Человек он уже не молодой, только службе во флоте отдал 25 лет жизни. Но при этом полон сил и энтузиазма - уже строит планы, как после возвращения продолжит работу по патриотическому воспитанию молодежи, помощи ветеранам и подопечным из детского онкологического отделения и т.д.

Напомним, 26 июля в Барнауле отметили День военно-морского флота России. По традиции, морпехи и моряки прошли колонной от Молодежного театра Алтая в сторону парка «Изумрудный», где возложили цветы к камню в память о погибших военнослужащих флота.

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