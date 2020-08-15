На Алтае целый город остался без питьевой воды

Воды не будет 15 и 16 августа Фото: Анна СЕМИНА

Водоканал алтайского города Рубцовска сообщил о плановом отключении питьевой воды на два дня – 15 и 16 августа.

Плановые работы – само по себе не экстраординарное событие. Но не в этот раз. Дело в том, что отключение произошло одномоментно по всему городу.

- Администрация МУП «Рубцовский водоканал» извещает Вас, что в связи с плановым ремонтом оборудования гидроузла будет прекращена подача питьевой воды в город с 06 часов 00 минут 15.08.2020 до 22 часов 00 минут 16.08.2020, - такое сообщение предприятие распространило накануне.

При этом руководителей предприятий, учреждений и жителей города настоятельно попросили запастись водой впрок. Тем не менее, оба дня водоканал будет подвозить цистерны с питьевой водой по следующим адресам:

1. Стоянка по адресу: ул. Пролетарская, 422 (восточная сторона магазина «Мария-Ра») с 9.00 до 10.00.

2. Стоянка по адресу: пр. Ленина, 137 (северная сторона дома) с 10.30 до 11.30.

3. Стоянка по адресу: пр. Ленина, 64 (северная сторона дома) с 12.00 до 13.00.

4. Стоянка по адресу: ул. Дзержинского, 16 (северо-западный угол дома, магазин «Томский») с 13.30 до 14.30.

5. Стоянка по адресу: пересечение улиц Тихвинская-Алтайская с 15.00-16.00.

6. Стоянка по адресу: ул. Северная, 13 (с западной стороны магазина Мария-Ра) с 16.30-17.30.

А в это время Сибирская генерирующая компания сообщила о продлении сроков отключения горячей воды в центре Рубцовска. Это касается домов на улицах Краснознаменской, Дзержинского, Калинина, Громова и проспекте Ленина.

- Срок подачи ресурса специалисты сдвигают на две недели. Горячее водоснабжение появится у потребителей 30 августа. Отключение горячей воды у жителей 51 многоквартирного дома, четырех детских садов, трех больниц и школы необходимо для капитального ремонта тепловых сетей на улице Дзержинского. Объем работ на этом участке в этом году самый масштабный, - говорится в сообщении компании.

Энергетики заменят почти километр тепловых сетей. Также в планах построить новый канал тепловой сети из железобетонных лотков, так как старый канал из кирпичной кладки уже на 80% не пригоден к дальнейшей эксплуатации.