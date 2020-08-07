Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 августа 2020: стартовал второй этап снятия ограничений

Губернатор Алтайского края постановил снять некоторые запреты, в их числе - на плановую медпомощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус заметно теряет свои позиции и по итогам заседания оперативного штаба Алтайского края, состоявшегося накануне, было принято решение ввести на территории региона второй этап снятия ограничения.

Согласно последним новостям на 8 августа 2020 года, в Алтайском крае открываются детские сады, а также возобновляется оказание услуг в сфере допобразования детей организациями, не отнесенными к образовательным, в том числе негосударственными детскими садами.

Кроме того, теперь разрешены не только веранды кафе и ресторанов, но также перекусить можно непосредственно в помещении, правда все с теми же оговорками – не более 30% заполняемость зала и соблюдение профилактических мер. Фуд-корды в торговых центрах пока все закона.

Наконец-то могут работать все спортивные объекты находящиеся, как на открытом воздухе, так и в помещениях, в том числе фитнес-центры, ледовые арены, уличные тренажеры. Однако не стоит забывать, что ограничения по их работе тоже есть. Крытые бассейны, а также аквапарки пока запрещены, а вот водные комплексы на воздухе – можно посещать.

Также на радость малышне заработают аттракционы (за исключением батутов) и парки в целом. Разрешается работа общественных бань, но с наполняемостью не более 50%. Постепенно возобновляется плановая медицинская помощь. Порядок работы организаций здравоохранения определяет региональный минздрав.

Что касается непосредственно ковидной статистики, то по данным на 8 августа 2020 года в Алтайском крае выявлено уже 9809 инфицированных. Выздоровели 7934. На лечении остаются 1636 человек. Из них непосредственно в госпиталях находятся 895 пациентов, амбулаторно наблюдаются 741. Скончались 239 пациентов.

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