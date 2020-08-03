Клуб «АлтайБаскет» прекратил существование из-за долгов

В конце июля руководство флагмана алтайского баскетбола – клуба «АлтайБаскет» объявило о переименовании команды в БК «Барнаул». Это вызвало бурю негодования среди болельщиков.

«Это вынужденная мера», - если коротко, то именно так можно прокомментировать произошедшее. На днях руководство клуба совместно с министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым провело онлайн-конференцию, на которой дало развернутый ответ на вопрос о том, что же произошло.

- С сегодняшнего дня начинается новая глава алтайского баскетбола. В сезоне 2020/2021 профессиональный баскетбол в крае продолжает свое развитие под знаменем нового клуба «Барнаул» - с новым логотипом, новым составом, новыми амбициозными целями, и, я уверен, по-прежнему преданными болельщиками, - говорит исполнительный директор клуба Виталий Мантлер. - Новое название мы анонсировали в социальных сетях на прошлой неделе. Оно сразу вызвало массу вопросов. К сожалению, так сложилось, что мы встали перед выбором: отказаться от главной команды и пропустить сезон, или идти в новый сезон с новым названием. Мы выбрали второй вариант. Причины, которые поставили нас перед сложным выбором, были следующие: после сезона, который экстренно завершился из-за пандемии, у клуба «АлтайБаскет» образовались задолженности - это долги перед Российской федерацией баскетбола и кредиторами. Также возникли проблемы юридического характера с использованием текущего названия команды. По Уставу РФБ, если клуб имеет задолженность перед Федерацией, он не может выступать в соревнованиях. И даже если он стал другим юридическим лицом - тоже не имеет права выступать. Так что нас загнали в угол, нас вынудили не использовать название, которое имеет свою историю - порядка двенадцати лет. Запретили даже использовать слова «Алтай» и «Баскет» в наименовании.

Именно поэтому возник вопрос как назвать новый клуб? Первое, что пришло на ум – «Барнаул». В этом плане все банально – в основе - географическая привязка. Прежним останется и маскот – волк «Ди». Слишком многое связывает талисман с клубом. Да и главный тренер давно знаком местной публике – Евгений Горев. Когда-то он выступал за «АлтайБаскет», потом руководил им. А в предыдущем сезоне занимал аналогичный пост в Иркутске, но после того, как барнаульцы досрочно расторгли договор с Борисом Соколовским, с радостью принял предложение вернуться в Алтайский край.

- Очень сильно на это повлияла ситуация в стране. Мы с семьей подумали, что в такой период лучше быть ближе к дому. Что касается профессионального выбора, была некая пауза в клубе «Иркут»: там не могли сказать, где будут играть, в каком качестве и будут ли вообще играть. Пауза затянулась, и я принял решение принять предложение из Барнаула, - объясняет свое решение Горев.

А вот кандидатура второго тренера пока не известна. Место вакантно и по словам Виталия Мантлера, выбирать напарника должен непосредственно Евгений Горев, ведь ему с ним работать в связке.

Также из нового – логотип. Уходить далеко от прежнего формата руководство не решилось, так что в основе синие и белые тона, а красный фон добавляет агрессивности. Хочется верить, что она, разумеется в умеренных количествах, будет и на площадке. Но для того, чтобы уверенность появилась, требуется хорошая подготовка. Она, по предварительным оценкам, начнется в августе с учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Барнауле на базе спорткомплекса «Победа» и стадиона «Лабиринт». Если позволит обстановка в стране, то возможно команда отправится на товарищеские матчи.

Что касается такой важной части, как бюджет, то она останется на прежнем уровне:

- На сегодня субсидия, которую получает из бюджета клуб, скорректирована - 25 миллионов рублей. И дополнительно, из бюджета спортмероприятий мы готовы дать 4−4,5 миллиона, - комментирует министр спорта Алексей Перфильев. - В условиях эпидситуации, данная цифра может корректироваться. По правилам предоставления субсидий, 15% дополнительно к 25 миллионам должно приходить из внебюджетных источников. Так что если сложить, 25, 5 и эти 15%, мы выходим на 34 миллиона.