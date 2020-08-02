С баранками и чаем: как губернатора Виктора Томенко встретили в музее Германа Титова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе со своей женой на днях побывали в селе Полковниково и посетили мемориальный музей второго космонавта планеты – Германа Титова.

- Сегодня прекрасный летний день, над селом Полковниково - огромные облака в голубом небе. В селе тихо - непривычно для городского слуха. Мы сегодня встречали здесь Виктора Петровича с супругой, Татьяной Владимировной - здорово, что свое свободное время губернатор старается посвятить знакомству с разными уголками края и его знаковыми местами. Музей Титова в Полковниково - безусловно, одно из них! – пишет на своей странице в Instagram министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Губернатор Виктор Томенко с женой (фото: Елена Безрукова)

Лето – тоже жаркая пора для музея. Он принимает гостей ежедневно и даже в выходные. Его посещает много туристов, которые едут отдыхать на Алтай или уже возвращаются с него. Накануне подробнее познакомиться с биографией второго космонавта планеты Германа Титова смогла и губернаторская чета.

- Нас проводят по зданиям музея таким же путем, как и всех посетителей: усадьба, современное здание музея с экспозицией про историю космонавтики и про полет Титова, а в мемориальном здании бывшей школы рассказывают об удивительной семье Титовых. Потом мы пешочком идём по сельским улочкам до домика детства – «Ласточкиного гнезда», где после экскурсии нас во дворе под яблонькой ждёт чай из самовара, - продолжает Елена Безрукова.

Губернатор Виктор Томенко с женой (фото: Елена Безрукова)

Как отмечают гости музея, пироги и булочки здесь отменные. Можно сказать, что как в Сростках – это фирменный знак села. К тому же, с таким почетам здесь принимают не только высоких посетителей, но и обычных жителей и гостей края - это входит в состав музейных услуг.

Напомним, в этом году на Алтае запланирован ряд мероприятий в честь 85-летия Германа Титова. Часть состоится в день его полета в космос – 6 августа, а часть непосредственно в день рождения – 11 сентября.