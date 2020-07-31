Алтайские справедливороссы рассказали, как можно победить бедность

30 июля в Барнауле партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провела пресс-конференцию, посвященную вопросам борьбы с бедностью. Алтайские эсеры подробно рассказали о своих предложениях, направленных на повышение уровня доходов населения и преодоление социального неравенства.

“Справедливость – основа жизни граждан”

Депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев напомним, что 22 июля партия презентовала председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доклад "Борьба с бедностью: когда победим?".

– Это сложнейший труд, ведь борьба с бедностью – непростая задача, – подчеркнул Александр Терентьев, – В частности, мы говорим о том, что у нас несправедливое распределение доходов и налоговая система, много бедных среди работающих людей, а такого быть не должно. Мы хотим обратить внимание правительства на то, что их работа – это не отчет, она должна оцениваться по уровню благосостояния людей. Справедливость – основа жизни наших граждан.

Александр Терентьев. Фото пресс-службы регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае.

Что именно предлагают эсеры

По их мнению, сократить разрыв между богатыми и бедными поможет прогрессивная шкала налогообложения. Эсеры считают, что, те, кто зарабатывает менее 20 тыс. рублей в месяц вообще не должны платить НДФЛ, а те, кто получает более 100 млн в год платить 50% налога с прибыли.

– Так мы начнем бороться с несправедливостью. Мы считаем, что бедность - нравственный аспект, который бьет по глубинным чувствам человеческой души. Любой гражданин нашей страны, где бы он ни жил, должен иметь пакет социальных гарантий и зарплату, как человек, который проживает в столице,– сказал лидер алтайских справедливороссов.

Кроме того, эсеры считают несправедливой пенсионную реформу и предлагают заморозить ее.

Еще один важный аспект – государственный контроль цен на товары первой необходимости. Говоря о финансах, справедливороссы также обратили внимание на проблемы в сфере ЖКХ.

– Предлагаем провести эффективный аудит тарифного регулирования и системы, которая сейчас существует. Если взвешенно подойдем к этому и сможем сдержать уровень цен на услуги ЖКХ, то это существенно облегчит нагрузку на семейный бюджет, – отметила Людмила Суслова, зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС.

Людмила Суслова. Фото пресс-службы регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае.

Не менее болезненная тема – оптимизация в системе здравоохранения. В стране снизилось число больниц, иногда пациенты не сразу могут попасть к врачу.

– Мы убеждены в том, что долю расходов на здравоохранение нужно увеличивать до 7% ВВП. Необходимо и значительно повысить статус и уровень доходов врачей, – сообщила Людмила Алексеевна.

Итоги пресс-конференции подвел Александр Терентьев, сказав, что у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ есть комплексный подход в решении проблем, которые накопились в стране.

– Граждан не интересуют проблемы, они в них живут каждый день. Людей волнует, как выйти из этого состояния. Мы знаем, как это можно сделать,– резюмировал лидер алтайских справедливороссов.