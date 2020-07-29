На Старом мосту Барнаула заканчивают монтаж новых металлических плит

В Барнауле продолжается ремонт Старого моста через Обь. Работы идут четко по графику с октября 2019 года. Рабочие будут стараться завершить ремонт досрочно, а пока они заканчивают замену элементов проезжей части - железобетонных плит на металлические, которые выдержат минимум 50 лет эксплуатации.

Этот этап близок к завершению. Параллельно начали ремонт одной из двух эстакад - со стороны Барнаула. На них полностью заменят балки пролетных строений, всего их 180 штук. Сами опоры и ростверки также ремонтируют, заменяют пришедшие в негодность железобетонные ригели. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнут устройство мостового полотна. Ввод в эксплуатацию обновленного моста намечен на ноябрь 2021 года. Стоимость работ составляет 1,1 млрд рублей. «Комсомолка» побывала на месте событий и узнала, почему нынешний этап - самый важный и сложный.

На Старом мосту Барнаула заканчивают монтаж новых металлических плитФото: Александр ЗАХАРОВ

Объект со столетней историей

Этот объект пережил революцию, войну, несколько эпох, и только сейчас впервые будет капитально отремонтирован. История этого сооружения началась в 1915 году, когда в Барнаул прибыл первый поезд из Ново-Николаевска (ныне Новосибирска), доставивший почтовые посылки. Открытие моста стало импульсом для экономики региона. Основание моста строили, что называется, с большим запасом. Сегодня его опоры начала XX века - в отличном состоянии. В 1959 году сюда добавили автомобильное сообщение, проложив прямо над рельсами асфальтовую дорогу.

Старый мост уже не отвечал требованиям безопасности, и его признали аварийным. Объект требовал немедленного ремонта. Ранее здесь проводили работы в 2009 и 2013 годах. Последний раз за счет средств городского бюджета здесь только убрали деформационные швы. Поэтому ремонт такого масштаба на этом мосту делают впервые.

В конце 2018 года из федерального бюджета направили финансирование на разработку проектной документации. Установлено, что железобетонные плиты проезжей части находятся в предаварийном состоянии, балки и ригели промежуточных опор эстакад - в аварийном. Для оперативного решения возникающих в ходе ремонта вопросов организовали межведомственное взаимодействие между Минтрансом, Упрдор «Алтай», РЖД. Необходимо было переключить движение железной дороги и закрыть мост для всех транспортных средств на два года.

На Старом мосту Барнаула заканчивают монтаж новых металлических плитФото: Александр ЗАХАРОВ

В 2019 году проектирование закончили, средства на строительно-монтажные работы выделили из федерального бюджета. Чтобы максимально ускорить начало работ, подготовительные мероприятия разделили на два этапа, согласования между ведомствами проходили в сжатые сроки. Это позволило завершить подготовительный этап к 5 января 2020 года и приступить к ремонту в полном объеме.

- Совмещенный мост через реку Обь в Барнауле длиной 1,3 километра - один из двух маршрутов, ведущих в столицу Алтайского края, - говорит Ирина Атаманцева, замначальника отдела организации работ по содержанию сохранности автодорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Алтай». - Интенсивность движения транспорта здесь составляет около 20 тысяч автомобилей в сутки, ходит 22 межмуниципальных маршрута регулярного сообщения.

Теперь временно общественный транспорт, маршруты которого раньше проходили здесь, пустили через Новый мост. Железнодорожный транспорт также перенаправили на соседние пути. На подъездах к мосту стоят соответствующие знаки и заграждения.

Гарантия в полвека

- Необходимость ремонта давно назрела, и РЖД, и Минтранс идут нам навстречу, чтобы граждане испытывали как можно меньший дискомфорт. С точки зрения финансовых затрат это не такой уж большой объект, у нас были гораздо более дорогие, - рассказал Ярослав Долинский, начальник ФКУ Упрдор «Алтай». - Но с точки зрения уникальности мы еще не сталкивались с работой в таком замкнутом пространстве, где невозможно разместить краны и где параллельно находятся железнодорожные пути. Мост уникальный, таких в России единицы.

На мосту разобрали асфальтобетонное покрытие, перила и тротуары. Вместо железобетонных плит, их более 370, монтируют металлические (ортотропные), этот этап выполнен на 80%. Каждая плита состоит из пересекающихся продольных ребер усиления и поперечных балок, приваренных к листу настила. Это дает возможность воспринимать нагрузку от транспорта и внести свой вклад в несущую способность моста.

Для удобства их монтажа установили подкрановые пути и две кран-балки, которые двигаются в разные стороны. Внизу сделаны платформы для улавливания отходов железобетона, чтобы они не попадали в реку. Площадь новой конструкции составит 8500 квадратных метров, вес - более 2100 тонн. Металлические плиты выполнены по индивидуальному проекту. Они более износостойкие по сравнению с железобетонными. Гарантия на них - минимум 50 лет.

- Плита крепится к существующим продольным балкам моста на фрикционные соединения - натяжение болта на проектное усилие, - отмечает Дмитрий Журавлев, начальник участка подрядной организации Барнаульского ДСУ-4. - После того как смонтируют металлическую часть и выполнят гидроизоляцию, предстоит устроить дорожную одежду и тротуары, установить барьерное и перильное ограждение. Уже начали ремонт эстакад. Предстоит заменить 180 балок пролетных строений.

Для беспрепятственного движения железнодорожного транспорта построили временные платформы на станции «Присягино» и остановочном пункте «226-й км». Построены шесть дополнительных железнодорожных съездов.

- Планируем до 1 сентября закончить монтаж металлоконструкции, - пояснил Ярослав Долинский. - Параллельно начали работы на эстакаде на стороне Барнаула. Идет устройство новых ригелей насадок опор. До конца года надеемся смонтировать все балки со стороны Барнаула. Также приступим к работам на эстакаде со стороны Новоалтайска. С весны выйдем на устройство проезжей части моста.

Параллельно с ремонтом моста через Обь, пока этот участок закрыт для движения, федеральные дорожники построят новое освещение от моста до Правобережного тракта (до Новоалтайска и села Санниково) и выполнят капремонт малого моста через протоку Оби. Все работы ведут в соответствии с графиком. Сдача - ноябрь 2021 года.

ПОДСКАЗКА «КП»

Ортотропная плита - плита, состоящая из пересекающихся продольных ребер и поперечных балок, приваренных к листу настила. Жесткость такой плиты различна в перпендикулярных направлениях, поэтому она и названа ортотропной.

СПРАВКА «КП»

Старый мост открыли в октябре 1915 года. Тогда в наш город прибыл первый поезд из Ново-Николаевска (сейчас Новосибирск), который доставил 290 пудов почты. Открытие моста оказало значительное влияние на развитие экономики Барнаула и Алтайского края, который тогда входил в состав Томской губернии. Сегодня мост - реальный памятник инженерного искусства начала ХХ века. В 1950-х годах мост стал совмещенным с автодорогой. Поверх железнодорожного переезда сделали еще один уровень для автомобильного транспорта.