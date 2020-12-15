В рыбе, курице и баллоне с пеной для бритья: в чем заключенным передают «запрещенку»

В чем заключенным передают «запрещенку» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

15 декабря – День сотрудников отделов безопасности уголовно-исполнительной системы. Именно они контролируют режим содержания осужденных и подследственных, обеспечивают безопасность спецконтингента и сотрудников. Они же следят за отсутствием запрещенных предметов и веществ на территории режимных учреждений и пресекают их доставку.

Чаще всего «запрещенку» находят в посылках и передачах, поступивших на имя подследственных и осужденных, в личных вещах родственников, прибывших на длительные свидания в колонии. Представляем подборку самых интересных случаев.

Телефон в косметичке

Телефон в косметичке Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В исправительной колонии №10 женщина пыталась пронести телефон в косметичке. Она прибыла к родственнику на длительное свидание. При досмотре ее сумки женщины сотрудники отдела безопасности обнаружили и изъяли телефон и сим-карту. Причем, женщину предупреждали о запрете проноса запрещенных предметов в колонию. В итоге гражданку привлекли к административной ответственности.

Конфеты со спиртом

Конфеты со спиртом Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В ИК-3 осужденному в ценной бандероли прислали спиртосодержащие конфеты. Коробку шоколадных конфет изъяли сотрудники отдела безопасности при досмотре бандероли. Личность отправителя была установлена. Женщина заплатила административный штраф.

«Запрещенка» в курице

«Запрещенка» в курице Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Запрещенные предметы в куриной тушке пытались передать в ИК-5. При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного, сотрудники отдела безопасности обнаружили там мобильный телефон, сим-карту и USB-шнур. Они были завернуты в целлофан и спрятаны ухищренным способом – в грудном отделе тушки курицы, которая находилась в вакуумной упаковке.

«Запрещенку» изъяли. Отправителя привлекли к административной ответственности.

Телефон в рыбе

Телефон в рыбе Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В исправительной колонии №3, где содержатся рецидивисты, в посылке на имя осужденного обнаружили мобильный телефон. Он был спрятан в вяленой рыбе. Гражданка, отправившая запрещенный предмет в колонию, понесла административную ответственность.

Сим-карты в письме

Сим-карты в письме Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В СИЗО-2 при проверке корреспонденции обнаружили три сим-карты. Письмо с «запрещенкой» предназначалось обвиняемому. Сим-карты изъяли. В отношении гражданки, отправившей письмо с запрещенными предметами, составлен протокол об административном правонарушении.

Сотовые в пене для бритья

Сотовые в пене для бритья Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Сразу два сотовых телефона изъяли в ИК-10 при досмотре посылки, которая предназначалась осужденному. Они были спрятаны в баллоне с пеной для бритья. Помимо телефонов там находились три сим-карты и зарядное устройство. Сотрудники отдела безопасности изъяли запрещенные предметы. Отправителя привлекли к административной ответственности.

Смарт-часы в посылке

Смарт-часы в посылке Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Осужденному в колонию №9 «особого» режима пытались передать смарт-часы. Их сотрудники отдела безопасности обнаружили в посылке, поступившей на имя осужденного. Смарт-часы относятся к средствам мобильной связи и коммуникации и входят в перечень предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе, получать в посылках и передачах или приобретать.

Отправитель заплатил административный штраф.

На свидания с телефонами

На свидания с телефонами Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Сразу два мобильных телефона и сим-карту изъяли сотрудники ИК-5 у прибывших на краткосрочные свидания к осужденным. Хотя, их предупреждали об ответственности за пронос запрещенных предметов. Но это не остановило нарушителей. Один пытался пронести телефон во внутреннем кармане кофты. А гражданка спрятала мобильное устройство с сим-картой в кармане куртки.

За нарушение их обязали заплатить административный штраф.

Сотовый в кармане

Сотовый в кармане Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Сотовый телефон обнаружили и изъяли при досмотре передачи в СИЗО-1. Мобильный был спрятанный в кармане куртки и предназначался обвиняемой. В отношении гражданина, пытавшегося передать запрещенный предмет, составлен протокол об административном правонарушении.

Сим-карты в брюках

Сим-карты в брюках Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

И снова происшествие в следственном изоляторе №1. Во время досмотра передачи сотрудники отдела режима обнаружили спрятанные там сим-карты. Две сим-карты находились в кармане брюк и предназначались обвиняемому.

Гражданку, которая осуществляла передачу, привлекли к административной ответственности.

Цифры

За последние три года в колонии и СИЗО Алтайского края пытались доставить:

109 мобильных телефонов;

192 сим-карты;

21,7 тысяч рублей;

10,58 литров алкогольных напитков и иных спиртовых изделий;

20,15 граммов наркотических и психотропных веществ.