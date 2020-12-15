В рыбе, курице и баллоне с пеной для бритья: в чем заключенным передают «запрещенку»

В чем заключенным передают «запрещенку»
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
15 декабря – День сотрудников отделов безопасности уголовно-исполнительной системы. Именно они контролируют режим содержания осужденных и подследственных, обеспечивают безопасность спецконтингента и сотрудников. Они же следят за отсутствием запрещенных предметов и веществ на территории режимных учреждений и пресекают их доставку.
Чаще всего «запрещенку» находят в посылках и передачах, поступивших на имя подследственных и осужденных, в личных вещах родственников, прибывших на длительные свидания в колонии. Представляем подборку самых интересных случаев.
Телефон в косметичке
Телефон в косметичке
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
В исправительной колонии №10 женщина пыталась пронести телефон в косметичке. Она прибыла к родственнику на длительное свидание. При досмотре ее сумки женщины сотрудники отдела безопасности обнаружили и изъяли телефон и сим-карту. Причем, женщину предупреждали о запрете проноса запрещенных предметов в колонию. В итоге гражданку привлекли к административной ответственности.
Конфеты со спиртом
Конфеты со спиртом
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
В ИК-3 осужденному в ценной бандероли прислали спиртосодержащие конфеты. Коробку шоколадных конфет изъяли сотрудники отдела безопасности при досмотре бандероли. Личность отправителя была установлена. Женщина заплатила административный штраф.
«Запрещенка» в курице
«Запрещенка» в курице
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
Запрещенные предметы в куриной тушке пытались передать в ИК-5. При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного, сотрудники отдела безопасности обнаружили там мобильный телефон, сим-карту и USB-шнур. Они были завернуты в целлофан и спрятаны ухищренным способом – в грудном отделе тушки курицы, которая находилась в вакуумной упаковке.
«Запрещенку» изъяли. Отправителя привлекли к административной ответственности.
Телефон в рыбе
Телефон в рыбе
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
В исправительной колонии №3, где содержатся рецидивисты, в посылке на имя осужденного обнаружили мобильный телефон. Он был спрятан в вяленой рыбе. Гражданка, отправившая запрещенный предмет в колонию, понесла административную ответственность.
Сим-карты в письме
Сим-карты в письме
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
В СИЗО-2 при проверке корреспонденции обнаружили три сим-карты. Письмо с «запрещенкой» предназначалось обвиняемому. Сим-карты изъяли. В отношении гражданки, отправившей письмо с запрещенными предметами, составлен протокол об административном правонарушении.
Сотовые в пене для бритья
Сотовые в пене для бритья
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
Сразу два сотовых телефона изъяли в ИК-10 при досмотре посылки, которая предназначалась осужденному. Они были спрятаны в баллоне с пеной для бритья. Помимо телефонов там находились три сим-карты и зарядное устройство. Сотрудники отдела безопасности изъяли запрещенные предметы. Отправителя привлекли к административной ответственности.
Смарт-часы в посылке
Смарт-часы в посылке
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
Осужденному в колонию №9 «особого» режима пытались передать смарт-часы. Их сотрудники отдела безопасности обнаружили в посылке, поступившей на имя осужденного. Смарт-часы относятся к средствам мобильной связи и коммуникации и входят в перечень предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе, получать в посылках и передачах или приобретать.
Отправитель заплатил административный штраф.
На свидания с телефонами
На свидания с телефонами
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
Сразу два мобильных телефона и сим-карту изъяли сотрудники ИК-5 у прибывших на краткосрочные свидания к осужденным. Хотя, их предупреждали об ответственности за пронос запрещенных предметов. Но это не остановило нарушителей. Один пытался пронести телефон во внутреннем кармане кофты. А гражданка спрятала мобильное устройство с сим-картой в кармане куртки.
За нарушение их обязали заплатить административный штраф.
Сотовый в кармане
Сотовый в кармане
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
Сотовый телефон обнаружили и изъяли при досмотре передачи в СИЗО-1. Мобильный был спрятанный в кармане куртки и предназначался обвиняемой. В отношении гражданина, пытавшегося передать запрещенный предмет, составлен протокол об административном правонарушении.
Сим-карты в брюках
Сим-карты в брюках
Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
И снова происшествие в следственном изоляторе №1. Во время досмотра передачи сотрудники отдела режима обнаружили спрятанные там сим-карты. Две сим-карты находились в кармане брюк и предназначались обвиняемому.
Гражданку, которая осуществляла передачу, привлекли к административной ответственности.
Цифры
За последние три года в колонии и СИЗО Алтайского края пытались доставить:
109 мобильных телефонов;
192 сим-карты;
21,7 тысяч рублей;
10,58 литров алкогольных напитков и иных спиртовых изделий;
20,15 граммов наркотических и психотропных веществ.