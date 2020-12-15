Магия Тиффани: как на Алтае картины оживают в стекле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Производителей витражей в Барнауле не много. А тех, кто работает в стиле «Тиффани» - еще меньше. Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с руководителем студии «Алтай витраж» Ольгой Шакировой, которая рассказала, почему витраж – это не только роскошь, но и настоящее искусство.

- Ольга, витражное производство является довольно эксклюзивным. Как вы начали им заниматься?

- Начинала я свой бизнес еще учась на 5 курсе в университете. Сначала мы устанавливали пластиковые окна, потом открыли производство жалюзи. В 2010 году на выставке в Москве увидела художественные витражи. И внутри загорелось – хочу! Тут же сходила на обучение – это была самая простая техника пленочных витражей. Вдохновленная вернулась домой, в Барнаул и начала этим заниматься. На тот момент у нас в городе этого еще никто не делал - конкуренты появились немного позже.

Магия Тиффани: как на Алтае картины оживают в стекле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- И… вас это заставило идти еще дальше?

- Конечно, нужно было развиваться. Плюс пленочных витражей был в том, что они относительно экономичны. Однако огромный минус - не долговечны. Ты вкладываешь свой труд, душу, а по истечении какого-то времени они теряют свое качество, срок их службы не более 50 лет. И тогда я вновь поехала на обучение – на этот раз самой сложной витражной технике «Тиффани». Для нее используются цветное стекло, из которого вырезаются кусочки, обтачиваются, каждый обматывается фольгой и спаивается в единую композицию. Это уже не имитация, а настоящее искусство. Пленку по наследству не передашь, а витраж «Тиффани» вполне может стать семейной драгоценностью, реликвией. В такую картину можно даже «вживить» драгоценные камни – все зависит от желания клиента.

- Кто и как делает эскиз?

- Бывает, что клиент приносит картинку, которую хочет видеть в витраже. Мы обрабатываем ее с учетом технологии изготовления, делаем эскиз, как она будет выглядеть в стекле – это же все-таки не краской нарисовать. Либо сами разрабатываем и рисуем эскиз, – чаще всего так и бывает. При этом хочу сказать, что у меня нет художественного образования, я – художник-самоучка, но это мне нисколько не мешает работать. Бывали случаи, когда клиент просил, чтобы эскиз ему рисовал член Союза художников, однако в итоге потом делал заказы по нашим картинкам.

Магия Тиффани: как на Алтае картины оживают в стекле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Какое стекло используется для витражей?

- Это специальное витражное цветное стекло. Основной завод по его изготовлению находится в Мексике. Витражное стекло - очень дорогое и очень красивое. Каждый лист уникален, словно картина, с разводами, оттенками, рельефами - нет идентичных вариантов. Например, в зеленом листе заложено 15 оттенков зелени и мы по сюжету картину выбираем именно тот фрагмент, который лучше всего подходит.

- Витражное стекло такое же хрупкое, как обычное? Часто ли, при доставке из Мексики, приходят битые кусочки?

- Конечно. Это наша боль. Иногда открываем ящик – а там одни осколки… Логистика и проблемы с ней связанные накладывают большую ценовую нагрузку на витражные изделия. Чтобы как-то покрывать подобные расходы мы добавили такое направление, как мозаика – все обрезки и осколки идут именно туда. Из мозаики можно делать картины, декорировать мебель и т.д. К новому году мы выпустили наборы мозаики для изготовления елочных игрушек своими руками – очень интересный и оригинальный подарок получается.

Магия Тиффани: как на Алтае картины оживают в стекле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Чем и как режется стекло?

- Хоть и существует специальное оборудование для резки стекла, однако для изготовления витражей оно не целесообразно, ведь это очень тонкая техника, и картина получится не такая живая. Поэтому мы делаем все вручную обычным стеклорезом – да, работа очень кропотливая, тонкая, ювелирная… Порезанное на кусочки стекла также вручную обтачиваются на шлифовальных станках до идеальной формы.

- Насколько у нас в Барнауле востребованы витражные изделия?

- Витражи – удовольствие дорогое, поэтому позволить их себе может не каждый. В Барнауле нашими заказчиками, как правило, являются бизнесмены, владельцы особняков, коттеджей, в которых есть большие окна и красивые потолки, а также рестораны. Однако, большая часть наших клиентов все-таки из других регионов.

- Сколько стоят картины из стекла?

- От 25 тысяч рублей за квадратный метр до 200 тысяч рублей за квадратный метр. Честно сказать, я очень не люблю оценивать наши картины в квадратах, но клиенты всегда спрашивают стоимость именно по квадратуре, уж так повелось. Нас, как художников это обижает – разве картины покупаются квадратными метрами? Почему то художественную резьбу люди воспринимают как искусство, а витражи чем хуже? Часто бывает, что над одной картиной трудятся 2-3 мастера в течение нескольких месяцев, вкладывая все свое мастерство, всю душу. Поэтому витражи не могут стоить дешево. За картину маслом почему-то не жалко отдать миллион, а чем картина из стекла хуже? Это тоже настоящий шедевр! Тех, кто хочет эконом-вариант, мы отправляем в студии, занимающиеся печатью на стекле – это быстро и бюджетно.

- Самые запоминающиеся работы?

- Для любителей охоты мы не раз делали витражные пейзажи природы для интерьера дома. В процессе я даже узнала названия птиц и оленей, которых никогда раньше даже не слышала… Охота – дорогое удовольствие, как и витражи. Поэтому настоящие охотники привносят в интерьер дома тематику своего увлечения. Это подчеркивает их статус.

- Изображение чего чаще всего заказывают клиенты?

- Виноград – люди очень любят эту классику. Также для украшения потолков часто хотят изображения птичек.

- Конкуренция на рынке витражей большая?

Магия Тиффани: как на Алтае картины оживают в стекле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Тут очень сложно говорить о конкуренции, так как у каждого мастера свой почерк.

- Где можно купить вашу сувенирную продукцию?

- В магазины мы не заходим, так как столкнулись с тем, что продавцы делают очень большую наценку. Поэтому можно прийти в нашу студию, либо сделать заказ через сайт или инстаграм. Нас легко найти по #алтайвитраж.

- Кстати, сейчас в тренде делать сувенирку на тему коронавируса. У вас что-то есть такое?

- Да. У нас есть фигурки из стекла в виде молекулы коронавируса. Мы их особо не афишируем, так как не все понимают этот юмор, да и у людей уже оскомина набилась на эту тему. Но у нас есть специальная площадка-магазин для США, и там этот товар очень популярен. Вообще, все, что символизирует пандемию – маски, вирус, туалетная бумага, у них считается трендом и пользуется огромным спросом.

- А как пандемия сказалась на вашем бизнесе?

- Нам повезло. Еще до пандемии мы заключили контракт на оформление большого витража для одного из барнаульских ресторанов. Поэтому пока все сидели дома, мы, не покладая рук, работали. Открытие ресторана из-за пандемии перенеслось, но, думаю, вскоре оно все-таки состоится.

- Приходилось ли пользоваться господдержкой в пандемию?

- Да, и это пришлось очень кстати. Через центр «Мой бизнес» мы воспользовались возможностью получить субсидии на выплаты зарплаты сотрудникам. По всем условиям проходили, штат сотрудников у нас сохранился в полном объеме.

- Какие планы на будущее?

- Очень хочу организовать выставку витражных картин, чтобы люди посмотрели на них, чтобы поняли, насколько это может быть великолепно! Витраж – это настоящая роскошь!

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