Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 декабря 2020: возобновляется плановая медицинская помощь

Эпидемиологическую ситуацию в крае оценивают, как стабильную с тенденцией к снижению Фото: Олег УКЛАДОВ

С понедельника, 14 декабря, в Алтайском крае вновь возобновляется плановая медицинская помощь. Соответствующий приказ накануне подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

11 декабря в правительстве Алтайского края состоялось традиционное пятничное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главы различных ведомств предоставили свои ответы, из которых сложилась общая картина положения дел в регионе. Так, руководитель Управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в крае, как стабильную с тенденцией к снижению.

- За 49-ю неделю зарегистрировано 1562 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 21 случай меньше, чем в предыдущую неделю. Суточный показатель заболеваемости в среднем по краю составляет 9,4 на 100 тысяч населения, - говорится в ее отчете.

В это же время министр здравоохранения края Дмитрий Попов добавляет, что стабилизируется ситуация с оказанием экстренной помощи – количество вызовов бригад скорой помощи стало в разы меньше – 900 в сутки. В пиковый период было 2,5 тысячи.

- В течение декабря планомерно снижаем количество ковидных госпиталей и коечный фонд. Тем самым выводим зарезервированный свободный коечный фонд из оборота ковидных госпиталей. В целом за декабрь почти на 500 коек снизили. Сегодня подписал приказ о снижении еще на 500 коек. Общий коечный фонд на завтра будет 4623, - рассказал Дмитрий Попов.

Если говорить языком цифр, то на сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается чуть менее 29 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и по сей момент прирост положительных тестов ежесуточно не снижается за отметку +200. На поправку пошли уже более 25 тысяч пациентов, но некоторые продолжают бороться с вирусом.

В госпиталях остаются больше двух тысяч человек с положительным тестом на ковид, а также 1226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Два человека остаются в больницах по другим обстоятельствам.

- Количество тяжелобольных – 505, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 125, - добавляют в оперштабе.

Скончались за все время наблюдения 1226 (+15) человек.

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