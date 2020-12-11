Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медпомощь

Поликлиники и больницы начнут принимать с 14 декабря Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 11 декабря, в правительстве Алтайского края состоялось заседание оперативного штаба, на котором было принято принципиальное решение о возобновлении плановой медицинской помощи.

Принимая такое непростое решение, все заинтересованные ведомства отталкивались от текущей эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусом. Так в региональном Роспотребнадзоре ее охарактеризовали как стабильную с тенденцией к снижению.

По словам главного санитарного врача края Ирины Пащенко, за 49 неделю зарегистрировано 1562 новых случая заболеваний COVID-19. Это на 21 случай меньше, чем неделей ранее.

- Суточный показатель заболеваемости в среднем по краю составляет 9,4 на 100 тысяч населения, - подчеркивают в ведомстве.

В числе заболевших больше работоспособного населения от 30 до 64 лет. Причем чаще всего заражение происходит дома, в семье (55%), на втором месте – непосредственно рабочее место (30%), 13% относят к инфицированию в стенах медорганизаций, а 1,3% приходится на классы и группы детских садов. В 92% случаев источник заражения удается установить.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов с свою очередь доложил, что ежедневно в крае проводят 770 исследований (томографий, рентгенографий и флороографий). При этом доля выявленных больных пневмонией снижается и составляет на сегодня 21%. На пике же проводилось почти две тысячи обследований в сутки и у 40% подтверждался диагноз.

Также за последнее время заметно снизилось количество вызовов скорой помощи – в Барнауле 900 в сутки.

- Сохраняется тенденция по увеличению выписанных больных в сравнении с количеством госпитализированных. Но при этом остается высокий удельных вес пациентов тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести. По состоянию на утро 11 декабря, 125 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Стоит отметить, что в сравнении с ноябрем – это положительная динамика (тогда количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ доходило до 180), - добавляет Попов.

Подытоживая все доклады, было принято решение возобновить плановую медицинскую помощь в Алтайском крае с 14 декабря. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов.