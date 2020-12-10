Как культура Алтайского края переживает пандемию и чего ждать в 2021 году

За 9 месяцев этого года театры приняли всего 144 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Учреждения культуры Алтайского края приняли только 40% посетителей от уровня прошлого года. Об этом, а также в целом о том, как отрасль переживает пандемию коронавируса, во время пресс-конференции 10 декабря рассказала Елена Безрукова, министр культуры региона.

Полгода без зрителей

За 9 месяцев этого года алтайские театры приняли всего 144 тыс. человек, показатель аналогичного периода прошлого года – 324 тыс. зрителей. В целом в учреждения культуры пришли 40% от посетителей 2019 года.

По словам министра, примерно полгода театры не могли работать на зрителя. Требовалось время, чтобы вернуться в нормальное русло. Сейчас спектакли ставят при загрузке 50% зала, многие до сих пор стараются меньше ходить в публичные места.

Театр драмы имени Василия Шукшина Фото: Олег УКЛАДОВ

– Нам важно, чтобы было культурное предложение для жителей Алтайского края, чтобы наши учреждения и люди были в нормальной творческой форме, чтобы этот процесс не останавливался. Для продолжения культурной жизни нам важно работать хоть на какое-то количество зрителей. Безусловно, есть своя нижняя планка, меньше которой не будет иметь смысла – это 25%, – сообщила министр.

В этом году учреждения культуры значительно недополучили внебюджетные доходы. Средняя зарплата сотрудников составила 24078 рублей. Дополнительно краевым учреждениям выделили 29 млн, а муниципальным – 625 млн.

Многие учреждения культуры долгое время работали в дистанционном режиме. Однако министр отметила, что не нужно идеализировать такой способ деятельности, приоритетным остается живой формат общения.

Есть, чем гордиться

Несмотря на все сложности года, удалось вовремя выполнить все задачи по нацпроекту “Культура”. На эти цели из федерального бюджета выделяли 102 млн рублей. В частности, завершили капитальный ремонт большого дома культуры в Родино. Также много денег потратили на покупку инструментов, оборудования и литературы в музыкальные школы и колледж края. Еще среди плюсов - открытие модельных библиотек в Новоалтайске и Барнауле, виртуальных концертных залов в Яровом и Рубцовске.

В следующем году по этому нацпроекту выделят 148 млн рублей. Среди планов - ремонт нескольких крупных домов культуры в районах края, также работы проведут в детских школах искусств. Кроме того, вновь откроют несколько виртуальных концертных залов.

Елена Безрукова Фото: Олег УКЛАДОВ

Елена Безрукова добавила, что в целом в этом году завершили ремонт более 70 объектов культуры. Большая часть из них находится в районах.

Чего ждать в следующем году

В 2020 году в крае планируют провести театральный фестиваль имени Золотухина, Шукшинские дни на Алтае, фестиваль студенческих и дипломных работ «Шаг», краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского и другие.

– Пока что мы планируем свою культурную повестку так, как если бы мы работали в обычном режиме. При этом понимаем, что, возможно, некоторые мероприятия будем проводить с действующими и ограничениями. Будем корректировать свою работу, с поправкой на то, как будет меняться эпидситуация.

В следующем году на культуру региона выделят около 1,5 млрд рублей, примерно столько же было в 2020.

Алтайский государственный театр для детей и молодежи Фото: Олег УКЛАДОВ

– Все мы находились в режиме возможных сокращений бюджетных расходов, но все базовые направления, среди которых зарплата, содержание объектов, покупки по важным направлениям, остались в том же объеме, – сказала Елена Безрукова.

Она добавила, что придется провести меньше мероприятий, однако уже создана прочная финансовая основа для стабильной работы в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из всех звезд почтить память Евдокимова на Алтай приехали только Вика Цыганова и Юрий Кузнецов-Таежный

В Барнауле прошло закрытие фестиваля «Земляки» (подробнее)