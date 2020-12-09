«Фабрика бизнес-идей»: кто получит главный приз

Победителем «Фабрики бизнес-идей» стал Даниил Рубцов. Фото: Фонд МСП

4 декабря в барнаульском центре «Мой бизнес» состоялся финал конкурса «Фабрика бизнес-идей». Его основная цель - дать шанс молодым людям осуществить свою мечту стать предпринимателем. На кону - денежный приз в 250 тысяч рублей, которые можно потратить на реализацию своего проекта.

«Фабрика бизнес-идей» проводится в Алтайском крае уже во второй раз, однако впервые она проходила в формате реалити-шоу. На конкурс поступило более 1078 заявок. В числе участников - школьники старших классов, студенты и молодые люди от 18 до 30 лет. Чтобы получить главный приз, конкурсанты должны были обучиться основам бизнес-процессов и пройти ряд испытаний. Наставниками юных предпринимателей стали известные алтайские бизнесмены и менторы.

Из 48 проектов в финал прошли 12.Среди них - «Онлайн-магазин по продаже подарочных боксов», «Создание умных чат-ботов», «Аудиогид - 2 Алтая», «Создание украшений из переработанного пластика», «Академия игр» и т. д.

- В большинстве своем это не какие-то серьезные бизнес-проекты, а так называемая «проба пера» - идеи, которые участники в минимальной реализации готовы предложить рынку. Сработают они или нет, будет зависеть от многих факторов. Но мы надеемся, что с помощью нашей поддержки и менторского сопровождения у них будет высокий шанс на жизнь, - говорит директор Алтайского центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков.

Победителем «Фабрики бизнес-идей» стал Даниил Рубцов, предложивший проект первой в Барнауле роллер-школы. Второе место досталось маме двойняшек Маргарите Прохоровой за идею медового бизнеса «Свой улей». Кстати, Маргарита с помощью проекта нашла первых заказчиков. Причем, сразу зарубежных - ее мед отправится в Арабские Эмираты! Третье место в конкурсе присуждено Владу Герцену и Сергею Овечкину за проект «Производство элементов кузова из композитов».

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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