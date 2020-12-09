Безопасные и качественные дороги Барнаула

Улица Попова после реконструкции. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В 2020 году Барнаул продолжил реализацию, пожалуй, одного из самых крупных и значимых для всех национальных проектов - «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Удобная развязка

В текущем году краевая столица вошла в программу с миллиардным финансированием, но уже в ходе строительного сезона благодаря вливаниям из регионального бюджета удалось увеличить инвестиции в дорожную систему до 1,2 млрд рублей. Как впоследствии отмечал глава города Вячеслав Франк, это позволило заняться расширением Павловского тракта и обустройством дороги на Гребной канал, где уже через полгода стартует этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

- Всего в 2020 году в рамках национального проекта были запланированы работы по ремонту, строительству и реконструкции 42 объектов общей протяженностью 38,4 километра, - отмечает глава города.

Самым крупным объектом, который сдали в этом году, стал участок улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Работы начались еще в 2019-м, а в этом продолжились. Теперь же с уверенностью можно говорить о том, что сложный и неудобный для многих автомобилистов отрезок улицы Попова преобразился. Конечно, минувшим летом не обошлось без пробок, но все водители отнеслись с пониманием, ведь теперь проблем с проездом нет.

- Реконструкция улицы Попова стала самым масштабным объектом нацпроекта в этом году, - отметил Вячеслав Франк. - Ее стоимость составила 569 миллионов рублей. Мы много лет обсуждали необходимость расширения этого участка, но из-за ограниченности средств не могли провести реконструкцию. А в 2019 году благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко работы были начаты и менее чем за два года завершены. В результате город получил практически новую развязку в промышленном районе с очень высокой интенсивностью движения.

Дорога в новый микрорайон

Еще один крупный и значимый объект, который появился в Барнауле в текущем году благодаря нацпроекту, находится рядом - это новый участок улицы Сиреневой от Взлетной до Балтийской. Ранее он даже попал на Карту «убитых» дорог. Жители микрорайона жаловались, что не могут подъехать к своим домам. Теперь проблема решена.

Протяженность участка новой дороги составила 365 метров. Строительство велось с нуля. Рабочие обустроили ливневую канализацию, уложили несколько слоев асфальта на ширину проезжей части в 10,5 метра, соорудили парковочные карманы, заасфальтировали тротуары, провели благоустройство, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Помимо этого, новый асфальт уложили на дороге к поселку Черницку, на дороге, ведущей в СНТ «Флора», от Змеиногорского тракта до конечной остановки садоводства, на улице Антона Петрова от Малахова до Попова, на улице Молодежной в поселке Бельмесево от улицы Мостовой до Нагорной. И этот список можно продолжать.

Между тем даже в зимний период работы продолжатся. В частности, речь идет о реконструкции моста на улице Мамонтова в селе Власиха. Помимо этого, ведется строительство дороги по проезду Северному Власихинскому на участке от ул. Попова до пр. Энергетиков: проводятся мероприятия по прокладке ливневой канализации.

План намечен

На сегодняшний день благодаря проекту БКАД уже 71% городских дорог соответствует нормативам. Начиная с 2017 года было освоено свыше четырех миллиардов рублей. Средства были выделены из разных источников финансирования. На эти деньги в краевой столице отремонтировали и реконструировали 157 объектов, и работы в данном направлении будут продолжены.

Планы на следующий год уже частично определены: это и строительство дороги по проезду Северному Власихинскому, и ремонт участков Павловского и Змеиногорского трактов, а также ремонт дорог в микрорайонах Авиатор и Спутник по маршрутам движения общественного транспорта.