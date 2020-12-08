Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 декабря 2020: число заболевших стремится к 28 тысячам

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Каждый день фиксируют более 200 новых случаев. Скорее всего, уже сегодня общее количество зараженных превысит 28 тыс. человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 2 тыс. человек. Кроме того, свыше 1,2 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 193 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – сообщили в оперштабе региона во вторник.

Из общего числа заболевших 362 случая – завозные, в том числе 155 – из-за рубежа; 16005 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 27910 заболевших: 7997 – у больных внебольничной пневмонией, 13308 – у заболевших ОРВИ, в 6605 случаях – бессимптомное течение, по данным на 8 декабря.

К счастью, число выздоровевших в Алтайском крае также растет, их уже более 24 тыс. человек. Всего в регионе на COVID-19 обследовали более 864 тыс. человек.

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