На Алтае воспитатель детсада получила срок из-за выпавшего из окна ребенка

Спальня детского сада, откуда выпал ребенок (фото: пресс-службы СУСК РФ по Республике Алтай)

В Республике Алтай на днях на скамье подсудимых оказалась воспитательница детского сада из Горно-Алтайска. Ее обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, 53-летняя женщина не справилась со своими профессиональными обязанностями.

Несчастный случай произошел в одном из детских садов республиканской столицы 19 мая около 9.40 утра. Может показаться, что произошло страшное стечение обстоятельств, но следователи настаивали на версии, что воспитательница старшей группы нарушила должностные инструкции. Установлено, что сотрудница детсада не закрыла входную дверь в спальную комнату, находящуюся на втором этаже. В это время там было настежь открыто окно для проветривания.

- Она оставила без присмотра малолетнего воспитанника, в результате чего трехлетний мальчик зашел в спальню, встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа на асфальтированную дорожку, - рассказывают в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай.

Мальчик упал на асфальт (фото: пресс-службы СУСК РФ по Республике Алтай)

Ребенок в результате падения получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и костей носа. К счастью, все обошлось, после оказания экстренной медицинской помощи мальчик сразу пришел в сознание. Тем не менее, судмедэксперты оценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, а уж для ребенка тем более.

Суд Горно-Алтайска признал воспитательницу виновной и назначил ей шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил, и осужденная может его обжаловать. В целом же вердикт можно считать довольно мягким. Максимальная санкция по ее статье предусматривает реальное лишение свободы на срок до одного года.