Афиша новогодних выставок в Барнауле: загадочная Фрида, картины на виниле, добрая лошадка

Новогодние выставки в Барнауле: «И лошадка, которая приходила». Фото Елены Вахненко.

Новогоднее настроение искрится в снежинках, в серебристом сверкающем инее на ветках, в сказочной иллюминации, которой все больше в городе. Многим из нас хочется уже отбросить суету и тревоги, погрузиться в волшебство, в тихое созерцание. К примеру, в выставочных залах. Предлагаем вашему вниманию афишу новогодних выставок в Барнауле.

«И лошадка, которая приходила»

Сказочная новогодняя выставка открывается 8 декабря в галерее «Турина гора». Художницы Елена Вахненко и Ольга Устименко представят сказочные картины под стать зимним праздникам, согревающим душу теплом и наполняющим наши сердца надеждой! – обещают организаторы. Вас окружит волшебство, отгоняющее тревоги високосного года.

Где: галерея «Турина гора»

Адрес: улица Димитрова, 8а

Когда: с 8 декабря по 16 января

Вход свободный

3+

«Изображение звука»

Любопытные выставки можно увидеть в декабре - январе в галерее «Республика ИЗО». Одна из них - «Изображение звука».

Известный медиапредприниматель Артем Рябцев предложил галерее современного искусства совместный проект: объединить изобразительное искусство и музыку. Картины написаны на старых пластинках. В проекте приняли участие несколько авторов. Кроме того Вадим Климов предоставил несколько работ из проекта творческого объединения «Тихая мансарда».

«Нанесение краски на виниловые диски, это удивительный творческий процесс. Уничтожая красочным слоем возможность воспроизведения, художник создает образ звука», - гласит анонс выставки.

Где: галерея «Республика ИЗО»

Адрес: пр. Космонавтов, 6г, 4 этаж, левое крыло

Когда: по 17 января (четверг, пятница, суббота, воскресенье с 13.00 до 17.00)

Цена: 50 рублей

12 +

«Цвет музыки»

Выставка «Цвет музыки» представляет работы молодой художницы Путинцевой Анны, созданные под впечатлением от классических музыкальных произведений. На абстрактных картинах Анны музыка Чайковского, Дворжака и Шнитке становится то цветовой симфонией, то будоражащей звонкими красками, то ласкающей нежными полутонами.

Где: галерея «Республика ИЗО»

Адрес: пр. Космонавтов, 6г, 4 этаж, левое крыло.

Когда: по 17 января (четверг, пятница, суббота, воскресенье с 13.00 до 17.00)

Цена: 50 рублей

12 +

«Персональная выставка плаката Ксении Люстиковой»

Это выставка одного из самых востребованных дизайнеров театральных плакатов в стране, автора афиш нескольких спектаклей отмеченных главной театральной премией России «Золотая маска». Ксения Люстикова работает в области графического дизайна, сотрудничает с российскими театрами.

Где: галерея «Республика ИЗО»

Адрес: пр. Космонавтов, 6г, 4 этаж, левое крыло

Когда: по 15 январячЧетверг, пятница, суббота, воскресенье с 13.00 до 17.00)

Цена: 50 рублей

12+

«Зимние полотна»

На выставке в краеведческом музее представлен заснеженный зимний пейзаж. Красота зимней природы Алтая раскрывается в работах алтайских художников разных поколений – Валерия Булатова, Виталия Борисова, Валерия Васина, Екатерины Демкиной, Сергея Краснова, Владимира Максименко, Дмитрия Петренко, Ольги Поповой, Ивана Торопова, Анатолия и Ирины Щетининых, Юрия Юрасова и других художников.

Где: Алтайский краеведческий музей

Адрес: ул. Ползунова, 46

Когда: по 7 февраля

Вход свободный

6 +

«Кем мне стать»

Тем школьникам, которые задумываются о будущей профессии во время каникул можно посетить выставку «Кем мне стать». В экспозиции подобраны и представлены отличные книги по профориентации, которые постоянно обновляются. Они выпущены московскими издательствами с 2000 по 2017 годы: «Профессия космонавт», «Я – пожарный», «Служить в полиции», «Я – врач», «Если бы я был учителем», «Когда я вырасту, я буду строить дома», «Кем быть? Стихи о профессиях». Также на выставке представлены энциклопедии: «Выбор профессии. Энциклопедия для детей» («Аванта»), «Профессии XXI века. Путеводитель школьника» («Октопус»), «Профессии. Когда я вырасту, то стану…Энциклопедия профессий в картинках» («Мелик-Пашаев»), «Кем быть? Твоя первая энциклопедия» («Махаон») и многие другие.

Где: Краевая детская библиотека им. Н Крупской

Адрес: пр. Строителей, 21

Когда: экспозиция постоянная

Вход свободный

12+

«Форма. Пространство. Человек. От традиции к новаторству»

Работы молодого художника Александра Бувина, представленные на выставке в Алтайском художественном музее, лаконичны, образны, эмоциональны. В экспозиции – 15 работ, выполненных в различной технике и материале: керамика, мрамор, гранит, искусственный камень, металл и др.

Где: Алтайский государственный художественный музей

Адрес: ул. Горького, 16

Когда: по 20 декабря.

Цена: 15-30 рублей

12 +

«Фрида Кало. Искусство раненой души»

Фрида Кало одна из самых знаковых женщин-художниц ХХ века. Биография Кало стала основой для бесчисленных книг и фильма, получившего Оскар. В экспозиции представлено 73 работы.

В 1990 году Фрида стала первой латиноамериканской художницей, чьё произведение продали на аукционе за 1 млн долларов. В творчестве Фриды Кало заметно влияние народного мексиканского искусства: оно насыщено символами и фетишами.

Где: Алтайский государственный художественный музей

Адрес: Горького 16

Когда: С 16 декабря по 17 января

Цена: 170- 250 рублей

12 +

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