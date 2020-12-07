Когда в Алтайском крае могут начать вакцинацию от коронавируса

Медорганизации Алтайского края уже подготовили списки сотрудников, которые готовы пройти вакцинацию Фото: Константин Санталов

На склад «Аптек Алтая» доставили новую партию вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). О том, как планируют прививать медработников и когда может начаться вакцинация других жителей Алтайского края, рассказала Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог региона.

Какие медики получат прививки

Комплекты вакцины, которые сейчас поступили в край, предназначены для медицинских работников, которые не болели COVID-19. Кроме того, все они должны быть моложе 60 лет, так сказано в инструкции. В первую очередь вакцинируют тех, кто активно работает с людьми: сотрудников скорой помощи, поликлиник и больниц.

– Обращаю внимание: не работников госпиталей. Сейчас медики в госпиталях каждый день сталкиваются с возбудителем инфекции, с пациентами с COVID-19. После того, как выходят из госпиталей, они проходят 14-дневный карантин и только после этого могут прививаться, – сказала Ирина Переладова.

Ирина Переладова Фото: Константин Санталов

Медорганизации Алтайского края уже подготовили списки сотрудников, которые готовы пройти вакцинацию. Это делается добровольно, по словам Ирины Владимировны, никто из медработников не отказывался, наоборот, желающих очень много. Планируется, что ставить прививки могут начать уже на этой неделе.

В особых условиях

Вакцина должна храниться в специальных условиях – при температуре -18…-20 градусов. Требуется морозильное оборудование, оно есть в барнаульских поликлиниках №1 и №9. С помощью рефрижератора вакцины доставят в эти медорганизации уже в ближайшее время.

Ирина Переладова добавила, что медикам из районов Алтайского края придется подождать.

Место хранения вакцины Фото: Константин Санталов

– На сегодняшний день низкотемпературного оборудования в районах нет, пока не можем собирать медиков оттуда. Если вакцину достать из морозильной камеры, то в течение 30 минут нужно поставить прививку. Барнаул достаточно большой город, он фактически является определяющим по всей заболеваемости и количество медработников здесь несравненно больше. Однако мы оповестили близлежащие районы и по согласованию с руководителями, с медработниками, постараемся привлечь их в эту прививочную кампанию, – сказала главный внештатный эпидемиолог региона.

Отметим, что всего в Алтайском крае около 25 тыс. медиков.

Когда могут начать массовую вакцинацию

Пока нет официальных сообщений о том, когда начнут прививать от коронавируса обычных жителей Алтайского края. Российский минздрав анонсирует массовую иммунизацию населения на первый квартал 2021 года.

– Мы все заинтересованы в том, чтобы привить не только города, но и районы Алтайского края в первую очередь. Должна быть обеспечена доступность, условия хранения. Если вакцина выпадает из температурного режима хранения, который определен заводом-изготовителем, то может нанести вред. Вплоть до анафилактического шока с летальным исходом. Здесь главное – не навредить, – заявила Ирина Переладова.

Добавим, что еще неизвестно, какую вакцину будут использовать для массовой иммунизации. Возможно, это будет вакцина новосибирского центра “Вектор”. Она не требует специальных условий хранений, а значит, с ней возникнет меньше сложностей.

Вакцина. Фото: Константин Санталов

Напомним, ранее мы сообщали, что три медика в Алтайском крае заболели коронавирусом, несмотря на вакцинирование от инфекции. Дело в том, что вакцина двухкомпонентная – между первой и второй прививкой должно пройти три недели. Иммунитет окончательно формируется лишь через 21 день после второго введения вакцины, но ведь до этого момента достаточно времени, чтобы успеть заразиться.

Сейчас медики уже переболели коронавирусом и вышли на работу. Пока вторую прививку им не ставили.

Отметим, что общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 27,6 тыс. человек.

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