Алтайский депутат расстрелял бывшую жену и ее сожителя, а потом пытался покончить с собой

Мужчина стрелял из зарегистрированного охотничьего ружья. Фото: pixabay.com

На минувших выходных в горном селе Соузга Майминского района Республики Алтай произошла кровавая драма. 38-летний местный житель пришел с ружьем к бывшей супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. Убийство произошло в ночь с 4 на 5 декабря.

По предварительным данным следствия, злоумышленник выстрелил как минимум десять раз. Потерпевшие скончались на месте. После расправы над парочкой обезумевший бывший муж решил покончить с собой, однако остался жив. Его госпитализировали в республиканскую больницу.

– В настоящее время он находится в реанимации, его состояние стабильное. По предварительным данным, жизненно важные органы не повреждены, – рассказали «Комсомолке» в региональном СК.

По информации источников «Комсомолки», после случившегося у ревнивца сильно искалечено лицо.

В Следкоме подтвердили, что обвиняемый является депутатом Соузгинского сельского поселения. Незадолго до трагедии он уже избивал сожителя бывшей жены, который обращался в связи с этим в полицию. Кстати, как нам удалось узнать, у мужчины есть погашенная в 2007 году судимость по ст. 159 УК РФ – мошенничество.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяется эффективность работы органов, которые ответственны за профилактику преступлений.

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