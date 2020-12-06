Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 декабря 2020: более 500 тяжелобольных пациента

Общее число заболевших COVID-19 на сегодняшний составляется свыше 27 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае еще 222 теста на коронавирус показали положительный результат. Из больниц региона выписался 181 пациент. Общее число заболевших COVID-19 на сегодняшний составляется свыше 27,4 тысяч человек, но большая часть у них уже выздоровела.

По данным краевого оперштаба, на сегодняшний день в ковидных госпиталях лечатся 2386 человек. Еще там находятся 1303 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Остальные больные лечатся дома. 267 человек переносят коронавирус бессимптомно, они находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Также долечиваются в домашних условиях 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Также за минувшие 24 часа в Алтайском крае скончались еще 14 человек, у которых диагностировали коронавирус. Таким образом, общее число умерших с начала пандемии составило 1194. Из тех 14 случаев, которые зарегистрировали за прошедшие сутки, коронавирус стал причиной смерти в девяти случаях, у остальных больных патологоанатомы установили другие причины смерти.

Сейчас в крае насчитывается 537 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 132 человека.

На сегодняшний день Минздрав края развернул 5330 коек, к кислороду подключены 2832, с ИВЛ – 488. В регионе остается 1641 свободное койко-место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирусные нововведения декабря в Алтайском крае

Рассказываем, какие нормы и правила вступили в силу (подробнее)