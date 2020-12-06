Пенсионерка убила склонявшего ее к сексу мужчину

Женщину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

Галине Николаевне нет еще 70 лет, выглядит она как божий одуванчик. Маленькая и хрупкая женщина, которая сроду никому плохого слова не скажет. Но даже у таких терпение лопается.

- Убила и не жалею. Он мне всю кровь выпил, оскорблял, пьяный сидел, лечь с ним принуждал. Я не выдержала, взяла нож и ударила – раза три. Перебила какую-то артерию. Потом уже опомнилась, вызвала скорую, но было поздно – он истек кровью, - рассказывает пожилая женщина.

Это произошло в прошлом году. Она зарезала бывшего сожителя.

- Первое время, когда мы с ним начали вмести жить, все было хорошо, а потом он начал пить. И тут началось: издевательства, оскорбления, мог побить. Я его выгнала, но не тут-то было. Как подопьет, снова возвращается. Орет, пусти, пока все окна не перебил, приходилось запускать. Как-то вызвала полицию, его забрали, три часа продержали и отпустили – он опять приперся. Звоню его новой бабульке – забирай. Она через 1,5 часа приехала. Я ей говорю, не пускай его ко мне, это до добра не доведет – я его или за решетку упеку или убью – как предчувствовала, - вспоминает пенсионерка.

24 февраля прошлого года он пришел к ней снова. Женщина сначала не хотела его пускать, но на улице стоял мороз, сжалилась, пустила погреться.

- Я пошла за хлебом в магазин. Вернулась, он уже взял где-то бутылку самогонки. Как потом сказали, у него было 3 промилле алкоголя в крови. Ну и началось: то секс ему подавай, то оскорбляет, то кружкой кинет. У меня сдали нервы – схватила нож и ударила, - вспоминает женщина.

В итоге женщину осудили на 6,6 лет. Сейчас пожилая женщина отбывает наказание в женской исправительной колонии в Шипуново.