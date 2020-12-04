Мисс «колючая проволока»: на Алтае проходит конкурс красоты среди осужденных

Шесть участниц из семи сидят за наркоту, у большинства история закладчиц, которая закончилась, толком не начавшись. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Все за помаду и нарядное платье! У девчонок (матерыми зэчками их пока сложно назвать) в шипуновской колонии праздник – во-первых, приехали мужики (правда, всего двое), а во-вторых, можно на законных оснований снять бесформенную арестантскую одежду и по нескольку часов в день наряжаться, дефилировать и готовить творческие номера - начался конкурс красоты «Мисс ИК – 2020». В финал прошли семь красоток.

Прелестные закладчицы

Мы вошли в зал, девчонки стояли в ряд, кто-то волновался, парочка оценивающе стрельнули глазами на нас с Ваней – сотрудника пресс-службы краевого УФСИН, который должен был их фотографировать. Шесть участниц из семи сидят за наркоту, у большинства история закладчиц, которая закончилась, толком не начавшись. Они ждут освобождения, наизусть помнят дату, когда можно подать на УДО и, кажется, вот-вот расплачутся, если спросить про близких.

Какие-то истории берут за душу, на других посмотришь и отчего-то остается уверенность, что они еще вернутся сюда. Самая младшая из конкурсанток - Полина Портнягина, очень симпатичная девушка. Сначала подумал, ей лет 25, а когда улыбнулась, проскользнула какая-то еще детская наивность, стало ясно – девчонка. Сейчас ей 19 лет, но видно, что она повзрослела, да и как иначе, считай, выпала словно птенец из гнезда, где папа – машинист на железной дороге, а мама учительница начальных классов. Девушку отправили за решетку в общество мошенниц, убийц и наркоторговцев. Слушаешь, как она угодила за решетку и с досады думаешь – вот дура! Нельзя же быть такой наивной…

- Это большой урок, я не думаю, что этого стоит стыдиться, - говорит девушка.

Полина села за наркотики – знакомые попросили принести им дозу. Говорит, что сама никогда не употребляла, но попала в компанию, где это было нормально. Ушлые приятели попросили принести им закладку, мол, тебе ничего не будет, и школьница согласилась, не хотела показаться белой вороной. Они пошли с подружкой, а когда подняли закладку, подъехала машина… ЕГЭ она сдавала уже под следствием, хорошо сдала, можно было поступить, но ей дали четыре года. В следующем мае можно подавать на УДО.

- Какая мечта? Выйти на свободу, сделать так, чтобы родители мной гордились. Наверное, сразу после освобождения встречусь с родственниками, а потом приведу себя в порядок: маникюр, массаж, солярий. Мама, как раньше, приготовит пасту Болоньезе, - говорит Полина.

Горячая кровь

Еще одна участница - 26-летняя Карина Боброва загремела за решетку пять лет назад – за покушение на убийство. Была в гостях после Нового года, услышала, как подружка дерется со своим парнем – кто-то из них приревновал. Наших же бьют… Налетела на парня, ударила пару раз, оттащила. А в этот момент подруга ударила его ножом.

Осужденные участницы. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

- Я даже не поняла, что произошло, только глаза закрыла от страха, - вспоминает Карина.

После этого подружка убежала, а Карина осталась с раненным парнем, попыталась помочь, вызвала скорую. Но ей все равно дали 8 лет колонии. Дома ждет дочка, ей уже 9 лет. Все это время ребенка воспитывал муж. Недавно они развелись, Карина сама решила дать парню свободу. Говорит, что любит его, но ей сидеть еще два года.

- Он молодой, зачем тратить время, сказала, чтобы не ждал, - говорит девушка.

Боброва выходит на свободу только в 2022 году. Могла бы раньше, но горячая кровь мешает: то нахулиганит, то сотрудника обругает – в общем, УДО ей не светит.

Глоток свободы

Конкурс для арестанток - отдушина. Глоток свободы. А может, изощренная пытка. Осужденные говорят, в первые годы отсидки сложнее всего после долгосрочных свиданий с близкими – пара дней жизни, как раньше, а потом снова на нары.

- Да просто ждем приятных впечатлений, здесь их не так уж много – мы все-таки отбываем наказание. Хочется светлого и радостного. А тут каблуки, макияж… Как можно было отказаться, - говорит осужденная участница Анна Куренкова.

По словам заместителя начальника ИК-6 Елены Берлизовой, конкурс «Мисс исправительная колония» проводится ежегодно. Это делается для эстетического воспитания осужденных, развития их творческих навыков, кроме того, это полезная занятость, которая стимулирует к хорошему поведению.

- Ну и женщина ведь всегда остается женщиной, даже в местах лишения свободы. Здесь наиболее остро чувствуется, когда все одинаковые, с утра до вечера одеты в установленную форму. Девчонки с большим удовольствием откликнулись. Я не вижу у них соперничества, напротив, каждая друг другу помогает, у них есть свои группы поддержки, которые им помогают приготовить творческие номера – пишут музыку, шьют платья. Они сейчас готовятся, бегают на репетиции, изголодались по этому. Еще получилось, что в связи с карантином массовые мероприятия запрещены. Сейчас все наши праздники проходят в отрядах, а показать себя хочется, - говорит Елена Алексеевна.

«Комсомолка» является информационным партнером конкурса, проголосовать за участниц можно будет на нашем сайте с 15 декабря.