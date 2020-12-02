На Алтае мужчина позвонил в отделение банка и угрожал его взорвать

Сначала появилась информация, что мужчина якобы ворвался в отделение банка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске вечером 2 декабря телефонный террорист угрожал взорвать отделение банка.

Первоначально появилась информация, что мужчина якобы ворвался в отделение банка, которое находится рядом с автовокзалом на проспекте Коммунистическом. Он потребовал 300 тысяч рублей, а в ином случае пригрозил взрывом.

Однако в управлении МВД по Республике Алтай информацию опровергли.

- Мужчина позвонил с угрозами в колл-центр банка, - рассказали "Комсомолке" в полиции. - А сотрудники колл-центра уже позвонили нам.

Неизвестный заявил, что устроит взрыв, если ему не передадут 300 тысяч. Полиция пробила телефон, с которого был звонок, и адрес. Группа выехала на место и задержала мужчину - жителя Горно-Алтайска.

- Однако нельзя сказать, что звонил именно он . В квартире мог находиться кто-то еще,- подчеркнули в республиканском МВД.

Сейчас сотрудники выясняют, кто именно устроил телефонный теракт.