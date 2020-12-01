Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 декабря 2020: начинается выдача лекарств

С 1 декабря в Алтайском крае начали выдавать бесплатные препараты от коронавируса Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 1 декабря в Алтайском крае началась выдача лекарств для коронавирусных больных, проходящих лечение на дому.

Две модели выдачи

Как поясняют в региональном министерстве здравоохранения, бесплатные препараты получат те пациенты, у кого диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно, а также те, которые имеют клинику, сходную с ковид.

- Коронавирус имеет специфическое течение и симптоматику. Если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден, но присутствует как минимум два симптома, сходные с ковид-клиникой, ему будут давать бесплатные препараты, - говорит Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края. - Схема выдачи лекарств проста. Если пациент находится на дому и вызывает врача или бригаду неотложной помощи, медики приезжают к нему, уже имея наборы для разной степени тяжести заболевания, ведь изначально по телефону они ее определить не могут. После того как больной осматривается, ему ставится диагноз и выдается набор препаратов. Вторая модель — когда пациент обращается в медицинскую организацию через фильтр-бокс. Здесь тоже ему ставят диагноз и выдают набор в зависимости от тяжести заболевания.

На сегодняшний день амбулаторно лечение получают пациенты с легкой и средней степенью тяжести. Среди них есть и больные пневмонией.

В общей сложности на лечение таких пациентов из федерального бюджета региону выделено более 87,2 миллионов рублей.

Жертв COVID-19 все больше

В целом ситуация с коронавирусом в регионе на сегодня такая, что число инфицированных составляет уже почти 26,5 тысяч человек. Из них вылечились без малого 23 тысячи. Умерли за все время наблюдения таких пациентов 1126 человек. Причем судя по данным, предоставляемым оперативным штабом региона, в последние дни увеличилось число тех, кто умер непосредственно от COVID-19. Теперь эта причина перевешивает в сравнении с теми, кто ушел из жизни по иным причинам – 579 против 543. На экспертизе по-прежнему остаются четыре человека.

На лечении в госпиталях остаются почти 2,5 тысячи человек. Также госпитализированы почти 1,5 тысячи с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 629, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

- 440 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - добавляет оперштаб.

По данным источника, новые случаи инфицирования за последние сутки были выявлены на следующих территориях: Барнаул – 66, Бийск – 24, Рубцовск–18, Заринск – 13, Славгород – 11, Бурлинский, Павловский, Третьяковский, Угловский районы – по 7 заболевших, Локтевский, Михайловский районы - по 6 заболевших, Рубцовский район – 5, Яровое, Благовещенский, Волчихинский район – по 4 заболевших, Алейск, Змеиногорский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Ключевской, Краснощековский, Первомайский, Смоленский, Топчихинский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Завьяловский, Ребрихинский, Романовский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы– по 1 заболевшему.