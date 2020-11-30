«Я словно восстал из мертвых после 2,5 лет болезни»: американский фермер Джастас Уолкер рассказал о своем кризисе

Джастас Уолкер. Фото: Личный архив

Американский фермер Джастас Уолкер совсем обрусел и даже начал хандрить, как настоящий русский мужик - в последние три месяца от Веселого молочника ни ответа, ни привета, разве что редкое видео появится на ютуб-канале. Оказывается, все это время Уолкер переживал внутренний кризис. На днях он объяснил причины своего внезапного исчезновения из сети.

- Когда я говорю кризис, я не имею в виду то, что представляют себе средний обыватель. Это скорее про жизненную распутицу, а не все, конец, печенеги жгут ворота – это не про то. Это про кризис мышления и выбора, - говорит фермер.

Затяжная болезнь

Пару лет назад фермера укусил клещ. Оказывается, у него был боррелиоз и затянувшееся на 2,5 года выздоровление.

- Многие не понимают, насколько я был болен. Это лето стало переломным моментом, словно я восстал из мертвых и вернулся к жизни, к регулярной работе на ферме. Начал набирать кучу всяких проектов и наслаждаться вернувшимися силами. Также пришло осознание, сколько было упущено. Я стал чисто физически слабым. 2,5 года ограниченной нагрузки и лежания в постели ослабили тело. С этим тоже нужно справляться и нагонять, чем я в последнее время и занимаюсь. Плюс за это время я немного растерял навык управления временем. Это как жонглировать мячиками – ты справляешься хорошо с тремя, добавляешь один, получается, но добавляешь пятый и рушится вся система. Так произошло и у меня – покос, канал, несколько человек, которых я взял на менторство, школа у девочек – и все повалилось. Все мячики мне на голову. Потом я постепенно начал снова подкидывать эти упавшие мячики и сейчас все порядке, - говорит Джастас Уолкер.

Нужна новая цель

Еще одной причиной, которая ввергла Веселого молочника в осеннее размышление, стало достижение поставленных целей. За четыре года после переезда с семьей на Алтай американец построил свою ферму мечты.

- Почти весь план выполнен, я не говорю, что на 100 процентов. Допустим, изначально у нас должен быть отдельный дом для семьи и отдельный для молочного производства с работниками. Но получилось, что стоимость этого дома мы проели, это не страшно - еще наработаем. В прошлом году мы почти вышли в ноль, в этом будет даже небольшой плюс с производства. За четыре года в сельском хозяйстве выйти в ноль по всем мировым стандартам – это не сказать, что хорошо, но и не плохо. В чем проблема, спросите вы. Надо же бить в куранты, пить шампанское. Но я такой человек, которому нужно препятствие, забор, который нужно перепрыгивать, большой враг, большая задача. А сейчас…ну да продажи не такие, как хотелось бы…но это вопрос рутины, надо немного поработать. Это все можно довести до совершенства, но это уже не так интересно. Поэтому я думал, над следующим большим проектом. У меня есть мысли по этому поводу, - рассказывает в своем блоге фермер.

100 тысяч подписчиков

- Когда я начинал блог в 2013 году, я никогда не дума, что это станет какой-то регулярной частью моей жизни. Это было некое хранилище для того, чтобы с кем-то поделиться своими экспериментами или проектами по ферме. А получил непрекращающийся интерес со стороны русскоязычной аудитории о жизни в деревне. 100 тысяч – это порог, меньше 1 процента всех ютуб-каналов имеют такое число подписчиков и им достается основной доход, но я не уверен, что хочу подчинять все созданию контента, реалити-шоу не будет. Я старался держать баланс между персональной жизнью и жизнью на ферме, - говорит ютубер.

Про контент

- Меня просят, снимай больше жизни, снимай саму ферму, семью. С одной стороны это важный принцип «покажи, а не расскажи», но это и имеет свои минусы, ты превращаешь свою жизнь в шоу. Мы два раза два в год ездим в большой поход-кемпинг, этой осенью я прям боролся с собой – рука чесалась снять что-то. С одной стороны здорово, контент для канала. С другой надо жить своей жизнью. Само слово контент меня это стало отвращать. Не хочу чисто делать контент лишь бы было, лишь бы смотрели. Как фастфуд и одноразовая посуда. Я не говорю, что каждый ролик должен иметь грандиозный смысл, - рассказывает Уолкер.

Справка КП

Американец живет в нашей стране уже 22 года. В Алтайский край фермер переехал в 2016 году. До этого он занимался сельским хозяйством в Красноярском крае. Прозвище «Веселый молочник» он получил после того, как опубликовал ролик, где обсмеял введение санкций против России. Сейчас он обустраивает хозяйство в Солонешенском районе. Здесь он разводит коз, а на их молоке делает мягкие сыры разных сортов – фета, моцарелла и рикотта. Далее в планах производить пару видов твердого сыра, а также разводить баранов.

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