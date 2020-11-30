Бизнес, который делает тебя гармоничным: история алтайского предпринимателя

Даниил Шорохов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жителю Белокурихи Даниилу Шорохову 31 год. На фоне прогрессивной молодежи с гаджетами в руках, он явно выделяется. У него большая семья – трое детей, а любимое дело, ставшее бизнесом – сбор трав. Большую часть своей жизни он проводит на природе и ощущает себя абсолютно счастливым человеком. Как в современном мире живется гармоничному бизнесмену, он рассказал корреспонденту «Комсомолки».

- Даниил, сейчас молодежь стремится уехать в большие города, там открыть какой-то бизнес, а вы, наоборот, большую часть времени проводите в лесах и полях. Откуда такой интерес к растениям?

- Разбираться в травах меня научил отец. А отца в свою очередь – его мама, моя бабушка. Так что это у нас семейное дело. С самого детства отец брал меня в леса, луга на сборы трав, рассказывал, как правильно это делать, делился секретами. После школы я отучился в Омском медицинском колледже и вернулся домой, на Алтай. С тех пор вплотную занимаюсь растениями. Каждый год мы собирает около 400 видов трав.

- Много ли времени уходит на сбор трав?

Даниил Шорохов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Наша работа начинается с ранней весны: солнышко пригревает, природа оживает, почки на деревьях набухают, начинается активное сокодвижение в просыпающихся от зимней спячки деревьях. В это время мы выходим на сборы сосновых, березовых, тополинных почек, а также коры – первые теплые лучи делают ее особо целебной. Сезон длится до тех пор, пока не ляжет снег. Например, корни целебных растений (девясила, лопуха, одуванчика, аира болотного и т.д.) копаем только поздней осенью – после того, как цвет отцветет, вся сила уходит в корень растения и наступает самое подходящее время для его сбора.

- Вы сами ходите за травами?

- У меня есть несколько обученных правильной сборке бригад, которые работают на заготовке, но я и сам обязательно хожу. Это же настоящий отдых для души, погружаешься в гармоничное состояние. 60% своего времени я провожу на природе.

- А что значит правильная сборка?

- Большую часть растений нужно собирать во время цветения. Хотя есть и такие травы, которые надо брать сразу после цветения, во время образования семян – и важно не упустить этот момент, в таком случае лечебный эффект будет намного выше. Например, овес ценен в период так называемой молочной спелости. Очень важно, чтобы он и не перезрел, не пересох. Поэтому есть всего две недели в году, в которые его нужно успеть собрать – в таком случае он будет полезен, а после уже от него толку нет, как сельхозкорм для животных… Или часто как бывает – назначает врач ромашку. Вы пьете ее, а толку нет, в итоге разочаровываетесь в травах, вера в их действие пропадает. А все потому, что эта ромашка просто была собрана поздно, поэтому полезных свойств-то в ней попросту нет.

- Конкуренция среди производителей трав большая?

- Конкуренция есть, но я не переживаю за это, так как вкладываю всю душу в дело и собираю травы, как говорится, на совесть, качественно, чтобы в них сохранялись полезные свойства. А таких среди конкурентов немного. Когда встречаются, то я предпочитаю с ними дружить, общаться. У меня нет цели озолотиться на травах, хватает на жизнь – и слава богу.

Были случаи, когда в других регионах наши упаковки ксерокопировали и подкладывали свои травы. Потом люди нам звонят и спрашивают, а почему у вас трава какая-то не такая? Прошу выслать мне фотографию и вижу, что это не наша трава, мы так мелко ее не режем.

- Какое растение из тех, кто вы заготавливаете, является редким?

Некоторые травы вообще дробить не желательно - при их мелкой рубке быстро выветриваются полезные вещества. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Белобородник горный (панцерия шерстистая), его еще называют пустырником горным. Он растет только на высоте. Кстати, алтайцы называют эту траву залетайкой – было очень много случаев, когда женщины, пропив белобородник, беременели, хотя раньше у них долго это не получалось, причем врачи не находили никаких патологий. А весь секрет в том, что растение обладает выраженным седативным, успокаивающим эффектом, расслабляет мышцы, расширяет просвет сосудов, снижает артериальное давление. То есть женщины перестают стрессовать, успокаиваются и все налаживается. Недаром говорят, что все болезни от нервов.

- А отзывы какие-то поступают на ваши травы?

- Да, у нас почти целая комната забита письмами – люди рассказывают свои истории, пишут слова благодарности. Как правило, это пенсионеры. Бывает, что и замечания делают – например, что мы крупно рубим траву и из-за этого ее сложно уложить в стакан, чтобы запарить. Но некоторые травы и плоды нельзя мелко дробить. Например, волосянистые стекловатистые иголочки шиповника при мелком дроблении, попадая в желудочно-кишечный тракт, могу вызвать язву. И таких нюансов очень много. Некоторые травы вообще дробить не желательно. При их мелкой рубке быстро выветриваются полезные вещества. Так, если растение подробить и оставить лежать месяц без упаковки, они в итоге вообще не будут иметь полезных свойств. Поэтому есть золотое правило – чем меньше траву дробишь, тем больше пользы людям несешь.

- А у вас какая любимая трава?

- У меня есть любимый сбор для повышения умственной и физической активности, очищения сосудов и профилактики онкологических заболеваний. В его состав входит лист смородины, чага, бадан и кипрей.

- А при коронавирусе что посоветуете пить?

- Я бы посоветовал всем то, чем спасаются лесные звери – косули, маралы, лоси, кабарга и даже медведь – лишайник уснея бородатая, являющийся природным антибиотиком, который отлично повышает иммунитет. Также хорошо поддерживают организм в период разных эпидемий исландский мох, который растет в алтайских горах, чага.

- В период пандемии люди стали больше заказывать травы?

- Да, люди действительно стали больше обращаться к травам. Сейчас спрос на растения, которые повышают иммунитет, бронхо-легочные и противопростудные сборы.

- Какие у вас планы на будущее?

- Хочу расширить производство, начать выпускать вытяжки из корней, плодов, заняться созданием сухих бальзамов. Но для этого нужно специальное оборудование, которое стоит около 10 млн рублей. Думаю попробовать воспользоваться господдержкой, в частности льготным кредитом через центр «Мой бизнес». Мои знакомые предприниматели уже получали поддержку этого фонда.

- Как считаете, какие травы лучше – алтайские, или, например, травы из другой страны?

- Для жителей нашего региона – однозначно, алтайские. Да и вообще, мне кажется, что наши растения самые целебные. Хотя как говорил великий врач Авиценна - нет растения, чтобы не было лекарственным, и нет болезни, чтобы не излечили растения. В нашем регионе очень большой выбор трав, в отличие от других мест.

- Говорят, что травы нужно собирать в хорошем настроении, это правда?

- Конечно! Находясь на природе, другого настроения и вовсе не может быть! Природа всегда заряжает позитивом, поэтому чаще выбирайтесь в леса, горы.

- Вы – человек, близкий к природе, как считаете, в чем смыл жизни?

- В семье. Для меня семья – дети, а у меня их трое, родители – это самое ценное в жизни. Это то, ради чего стоит жить.

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