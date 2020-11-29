Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 ноября 2020: больше 1,5 тысяч свободных коек для больных

Ковид на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кажется, коронавирус в Алтайском крае начинает понемногу отступать. Конечно, выявляют по-прежнему много больных, взять к примеру минувшие сутки, по данным на 30 ноября 2020 года, арегистрировано 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Яндекс статистика.

Однако число выздоровевших также растет: за сутки выписались 154 пациента. Сейчас в регионе почти 1,7 тыс. свободных коек в ковидных госпиталях. А всего мест – 5 595, к кислороду имеют подключение 3019, с ИВЛ – 488.

Согласно последним новостям, подключёны к аппаратам искусственной вентиляции легких 170 человек, в тяжелом состоянии 501. Есть и плохие новости – за минувшие сутки скончались 13 человек, а общее число погибших пациентов с коронавирусом составило 1102.

Если смотреть на картину заболеваемости в целом по краю, то на сегоодня она складывается следующим образом:

Барнаул - 10881, Алейск - 372, Алейский район - 101, Алтайский район - 105, Баевский район - 57, Белокуриха - 178, Бийск - 2052, Бийский район - 160, Благовещенский район - 322, Бурлинский район - 181, Быстроистокский район - 45, Волчихинский район - 120, Егорьевский район - 95, Ельцовский район - 4, Завьяловский район - 105, Залесовский район - 165, Заринск - 755, Заринский район - 81, ЗАТО Сибирский - 70, Змеиногорский район - 419, Зональный район - 115, Калманский район - 182, Камень-на-Оби - 174, Каменский район - 74, Ключевский район - 164, Косихинский район - 104, Красногорский район - 31, Краснощековский район - 69, Крутихинский район - 74, Кулундинский район - 296, Курьинский район - 118, Кытмановский район - 54, Локтевский район - 257, Мамонтовский район - 106, Михайловский район - 327, Немецкий национальный район - 97, Новичихинский район - 88, Новоалтайск - 976, Павловский район - 254, Панкрушихинский район - 83, Первомайский район - 603, Петропавловский район - 110, Поспелихинский район - 183, Ребрихинский район - 217, Родинский район - 84, Романовский район - 56, Рубцовск - 1536, Рубцовский район - 204, Славгород - 619, Смоленский район - 149, Советский район - 63, Солонешенский район - 67, Солтонский район - 29, Суетский район - 13, Табунский район - 76, Тальменский район - 566, Тогульский район - 53, Топчихинский район - 160, Третьяковский район - 42, Троицкий район - 159, Тюменцевский район - 68, Угловский район – 5 и т.д.

Чтобы сдержать распространение коонавируса, в крае отменили праздничные корпоративы и массовые новогодние мероприятия. Жителей просят быть осторожными, носить маски, мыть руки и воздержаться от посещения публичных мест.